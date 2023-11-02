SAMSUN (İHA) – Samsun’un yıllardır hayalini kurduğu kruvaziyer gemisi 861 turist ve 442 personeli ile Samsun Limanı’na demir attı.

Karadeniz’de birçok ile uğrayan fakat Samsun’da demirlemeyen kruvaziyer gemisi, yıllar sonra Samsun’a geldi. Toplam bin 303 kişinin taşındığı dev kruvaziyerdeki turistler gün boyunca Samsun’da dolaşıp alışveriş yapacak. Samsun ekonomisinin kalkınması ve turizmin gelişmesi için yıllardır çaba gösterilen kruvaziyer turizminin de bu gelişmenin ardından gelişmesi hedeflenirken, turistler, limanda gösterilerle karşılandı. Çeşitli hediyeler ve gösteriler ile karşılanan turistler kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldı.

Başkan Demir: “Kruvaziyer 2024 yılında 45 kez Samsun’a uğrayacak”

Geminin 2024 yılında da 45 kez şehre turist getireceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’da çok önemli bir süreç başladı. Kruvaziyer gemisinin Samsun’a yanaştığı ilk günü yaşıyoruz. 2024 yılında gemi 45 kez Samsun’a uğrayacaklar. Gelen turistleri turlarla şehirde gezdireceğiz. Samsun merkezinde günü geçirecekler. Akşama kadar gezip, alışveriş yapıp buradan ayrılacaklar. Her gemi geldiğinde şehirdeki aktiviteleri de geliştireceğiz. Ayvacık, Vezirköprü, Ladik gibi yerlere de turlar düzenleyeceğiz. İlk karşılamamızın ardından bizde de çok olumlu bir intiba oluştu. Turistler Samsun’a gelmek için çok istekliler. Biz de Samsun olarak, esnaf olarak, kamu kurumları olarak çok iyi bir ev sahipliği yapmak zorundayız. Kruvaziyer turizminde Samsun çok önemli bir başlangıç noktasında. Son dönemdeki yatırım ve tanıtımlar oldukça iyi durumda. Umarım son derece memnun bir şekilde onları buradan yollarız. Samsun için çok önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 100 yılı Samsun için bambaşka bir dönem olacak. Turizm de bu alanların başında geliyor” dedi.

“Samsun’un turizmden hak edilen payı almasını istiyoruz”

Kruvaziyer turizminin başlamasından memnun kaldıklarını ifade eden Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ise, “Samsun Karadeniz’in merkezi ve liman şehri. Birçok tarihi güzellikleri de içinde barındırıyor. Doğal güzelliklere sahip bir kentteyiz. Samsun’un turizm potansiyelini harekete geçirerek turizmden de hak edilen payın alınmasını istiyoruz. Bu çerçevede girişimlerimiz sonucunda uzun zamandır Samsun’a gelmemiş yolcu gemisini bugün itibariyle Samsun’a demirlettik. Arzumuz bu turların devamıdır. Turların devam edeceğini de biliyoruz. 2024 yılı için de Samsun’a bu şekilde 45 tur planlanıyor” diye konuştu.

Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisinden inen yüzlerce turist turlar ve bireysel olarak Samsun’u gezip, alışveriş yaptılar. Turistler yaptıkları paylaşımlar ile de Samsun’un tanıtımına katkıda bulundular.