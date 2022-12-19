Acıpayam Belediyesi’nin üst yapıda kullanılacak olduğu mıcırı elde ekmek için taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Dev kayaların havadan dron ile görüntülenen patlatılma anı farklı bir görüntü oluşturdu.

Acıpayam Belediyesi’nin üst yapıda kullanılacak olduğu mıcırı elde ekmek için taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Dev kayaların havadan dron ile görüntülenen patlatılma anı farklı bir görüntü oluşturdu.

Acıpayam Belediyesi ilçede altyapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Acıpayam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile belediyeye ait kilit parke taşı fabrikasının çalışmalarında ihtiyaç duyduğu hammaddeyi elde etmek amacıyla Yeşildere maden ocağında kontrollü olarak delme ve patlatma işlemi gerçekleştirildi. Belediyenin üst yapı çalışmalarında en çok ihtiyaç duyduğu hammadde, dinamitle patlatılan dev kayaların parçalanmasıyla elde edildi.

Dev kayaların patlatılması dronla havadan görüntülendi

Taş ocağından hammadde çıkartmak için dev kayaların dinamitle patlatılma anı, yerden ve havadan görüntülendi. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle dev kayaların parçalandığı ve oluşan toz bulutunun yerden metrelerce yükseldiği anlar yer aldı.