İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan gemi sökümü merkezi, dev gemilerin sökümünde Avrupa’da ilk sırada yer aldı. Çok sayıda geminin bulunduğu tesislerde geçtiğimiz yıl 115 gemiden 1 milyon ton parça çıkarıldı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde 22 işletmenin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde, Avrupa Birliği standartlarına uygun gemi sökümü yapılarak, günlük 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlanıyor. Daha çok yolcu gemilerinin sökümünün gerçekleştiği tesiste, denizaltı, savaş, yük gibi çeşitli gemilerin de sökümü gerçekleştiriliyor. Yıllarca işlevini sürdürdükten sonra ömrünü tamamlayan devasa gemiler, sökülmek üzere tesislere getirilerek, demir-çelik fabrikalarında tekrardan geri dönüştürülüyor. Geri dönüştürülen tonlarca malzeme ile ekonomiye de katkı sağlanıyor.

Yeşil söküm yeşil çevre sloganıyla söküm işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirten Gemisander Başkanı Kamil Önal, “Gemi söküm tesislerinde 22 firma faaliyet göstermektedir. Günlük 2 bin 500 çalışan istihdam ediliyor. Dolaylı yoldan ise 10-15 bin kişi bu işten faydalanıyor ve böylelikle ekonomiye, Aliağa halkımıza, Türkiye’mize hizmet etmiş oluyoruz. Gemi söküm bölgesinden çıkan malzemeleri tesise 7 kilometre uzaklıkta Türkiye’nin önde gelen büyük demir çelik fabrikalarına tedarik ediyoruz. Tabi bu hurdayla kalmıyor. Gemiden değişik jeneratörler, geminin makineleri, gemide yaşam yerlerindeki koltuklar, sandalyeler hepsi ayrı ayrı değerlendirip ekonomiye katkı sağlanıyor” dedi.

“Avrupa’da birinci sıradayız”

Yıllık söktükleri gemi tonajlarının 2022 yılı sonunda 1 milyon ton civarında olduğunu söyleyen Önal, “İnşallah 2023’te de 2022 yılındaki hedefimize yaklaşacağız. Amacımız ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Gemi sökümünü 2022 yılında 115 gemiyle kapattık. İnşallah bu sene de bunu hedefimiz bu rakamı geçmek olacak. Bu yıl içerisinde 300-350 bin ton civarına ulaştık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Gemi söküm tesisi olarak Avrupa’da birinci dünyada ise ilk üçün içindeyiz. Kapasiteli ve çevreye duyarlı olarak tek gemi sökülen yer burasıdır” şeklinde konuştu.

‘Yeşil söküm yeşil çevre’ sloganıyla hareket ediliyor

Avrupa Birliği’nin kendilerine sunduğu yeşil gemi söküm sertifikasının sekiz adet firmaya verildiğini ifade eden Gemisander Başkanı Önal, “Amacımız sekiz firma değil daha fazla firmanın Avrupa’ya duyarlı yeşil gemi söküm sertifikasına sahip olmaları. Onun için tesislerimizin günlük denetimleri bakanlığımız tarafından haftalık olarak yapılıyor. Bu da bizim için çok önemli. Şimdi gemi ilk Türkiye’ye, Aliağa Liman Başkanlığı’na bildirdikten sonra gemi Aliağa gemi söküm alanına giriyor. Daha sonra gümrük muhafaza, deniz polisi, Liman Başkanlığı heyeti gemiye çıkıyor. Geminin kontrollerini yapıp bu geminin Türkiye’ye gelmesinde sakınca olup olmadığı tespit ediliyor. Burada çok özel gemiler söküldü. Bu daha da devam edecek ama bizi için en önemli konu yeşil söküm. İnsana ve çevreye duyarlı gemi sökmek bizim öncelikli amacımız” cümlelerine yer verdi.