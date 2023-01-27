Antalya’da fırtına nedeniyle oluşan dev dalgaların arasında tehlikeye aldırmadan video çekip, ölüme meydan okudular. Video çekilirken biranda dalgaların arasında kalan genç son anda kurtuldu.

Antalya’da fırtına nedeniyle oluşan dev dalgaların arasında tehlikeye aldırmadan video çekip, ölüme meydan okudular. Video çekilirken biranda dalgaların arasında kalan genç son anda kurtuldu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ’turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya’da, fırtına etkisini devam ettiriyor. Oluşan dev dalgalar rüzgarla birlikte falezler boyuna kadar yükseldi. Konyaaltı Sahili ise neredeyse dalgaların altında kaldı. Yaklaşık 6-7 metre yüksekliğe kadar yükselen dev dalgaları görüntülemek isteyenler ise varyant seyir terasından sahile indi. Bazı turistler su altında kalan kayalık alandan dalgaları izledi, bazı vatandaşlar ise öz çekim yaptı. Bir vatandaş ise dalgaların dövdüğü kayanın üzerine çıktı ve şemsiye açarak manzara izledi. Dalgaların geri çekilmesiyle kumsala inen bazı gençler adeta ölüme meydan okudu. Dalgaya kapılma tehlikesine rağmen gençler, video çekmeye devam etti. Beline kadar ıslanan ve güçlükle kaçan gençler tehlikeye davetiye çıkardı. Dalgalara kapılmaktan son anda kurtulan gençler yürekleri ağza getirdi. Bazı turistler ise dalgaların azizliğine uğrayarak ıslandı. 5 arkadaşın ise rüzgarı arkasına alıp el ele tutuşarak fotoğraf çektirdiği görüldü.

Şiddetli fırtınayı fırsata çeviren bazı kişiler ise dedektörle altın aradı. Tehlikeye aldırmayan şahıslar dalgaların arasında ıslanmalarına rağmen çalışmalarına devam etti. Sahil bandında yürüyenlerin ise korkuluklara tutunarak yürüdüğü görüldü.

Nevşehir’den Antalya’ya gelen Kadriye Üzümcü, “Akrabalarımı ziyarete geldim. Deniz ve dalgaları izlemeye geldik her şey güzel. Şuan sahil dalgalara telim olmuş durumda. Bir de kaza oldu suya düştüm” dedi.

"Kafamıza inecek gibi"

Azra Betül Bolat, yazın denize girdikleri yerin dalgalar altında kaldığını belirterek, ”Müzeye gelmiştik bugün sahibi gördük. İzlemek istedik. Dalgalar çok büyük. 3 yıl öncede böyle büyük dalgalar oluştu. Dalgalar ürkütücü sanki kafamız inecek gibi” dedi.