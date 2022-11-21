Saros Körfezi’nde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, etkisini artırarak devam ediyor. Lodos nedeniyle zaman zaman oluşan dev dalgalar; Erikli, Yayla, Mecidiye, Gökçetepe, Sultaniçe ve Sazlıdere sahillerini adeta dövdü. Dev dalgalar, sahilde bulunan evlere kadar ulaştı.

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