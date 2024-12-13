Kastamonu’nun Cide ilçesinde dev dalgalar sahili döverken, deniz suyu sahil yoluna taştı.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, sahil bölgesindeki ilçelerde dev dalgalar sahili dövdü. Cide ilçesinde dev dalgalar ile birlikte deniz suyu sahil yoluna taştı. Sahildeki yolda dev dalgalar sebebiyle hasar meydana geldi. Karayolları ekipleri, yola taşan deniz suyunu ve sürüklenen kum ve taşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yolda ulaşım ise kontrollü olarak sağlandı.