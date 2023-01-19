Yalova’da lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahilde yürüyüş yapanları ıslattı. Sahilde yürüyüş yaparken ıslanan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

Yalova’da lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahilde yürüyüş yapanları ıslattı. Sahilde yürüyüş yaparken ıslanan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

42 maden işçisinin öldüğü facianın ardından 42 maden işçisinin öldüğü facianın ardından

Armutlu ilçesi sahilinde lodosun etkisiyle deniz kabardı boyu 4-5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Oluşan dev dalgalar kayaları aşarak sahil kesimine ulaştı. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar sahile ulaşan dalgalarla sırıl sıklam ıslandı. Sahilde yürürken ansızın ıslanan vatandaşlar büyük şok yaşadı.