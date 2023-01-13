Samsun’da dev iş merkezinin yıkımında sona gelindi.

Samsun’da dev iş merkezinin yıkımında sona gelindi.

İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Binanın tamamına yakını yıkılırken, sona gelinen yıkımın tamamlanması için birçok iş makinası ve hafriyat kamyonu aynı anda çalışıyor. Yıkım işleminde sona gelinmesinden hem vatandaşlar hem de çevre esnafı memnuniyet duydu.

“Eski binanın yıkılması gerekiyordu, iyi oldu”

Yıkılan iş merkezinin son yıllarda işlevsiz bir şekilde yer işgal ettiğini ifade eden İbrahim Erdoğdu, “Buradaki eski binanın zaten yıkılması gerekiyordu. Yapılırken de mahsurluydu. Bina, yıkılmadan önce atıl vaziyette duruyordu. Binanın yıkıldığına sevindik” dedi.

“Boş duran, lüzumsuz bir binaydı”

Anakent İş Merkezi’nin boş yere kocaman bir alan kapladığını belirten esnaf İsmail Gül, “Gerçekten boş duran lüzumsuz bir binaydı. İşe yaramayan binanın yıkılmasına sevindik. Yıkım sürecinde çevre esnafı biraz zorluk çekti. Yıkımın tamamlanmasına çok az kalmış. Buranın yerine daha iyi bir şey yapılacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

“İş merkezi halka hizmet verebilse yıkılmazdı”

İş merkezinin halka hizmet veremediğini vurgulayan Yaşar Oğuz ise “Yıkılan bina çok eskiden aktif olarak kullanılıyordu. Son zamanlarda ise halka elverişli olmadığı için kullanılmıyordu. Halka hizmet verebilse zaten yıkılmazdı. Şimdi yerine yeraltı otoparkı yapılacak. Samsun’da da otopark sorunu var. Buranın da otopark talebini karşılaması açısından iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yeraltı otoparkı ve meydan yapılacak

Yıkılan alanın altına 3 katlı konvansiyonel 200 araç kapasitesine sahip otopark ile üst bölüme de tarihi dokuya uygun kafe ve meydan inşa edilecek. Samsun’a hem yeni bir otopark hem de yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 bin 652 metrekarelik bölgede yeni yaşam alanı oluşturacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, tek projeyle hem bölgenin otopark sorununu çözmek hem de vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir meydan yapmayı hedefliyor.