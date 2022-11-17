Samsun’un İlkadım ilçesinde yıkım çalışması süren iş merkezinde dev kolon büyük bir gürültüyle çökerken, o anlar kameralara yansıdı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde yıkım çalışması süren iş merkezinde dev kolon büyük bir gürültüyle çökerken, o anlar kameralara yansıdı.

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yıkım işini üstlenen şirket tarafından yapılan yıkım çalışmasında dış cephenin ardından betonarme kısma başlandı. Firma tarafından akşam saatlerinde yıkılması planlanan ön kısımdaki tek kolon çatırdamaya başladı. Polis, daha önce araç trafiğine kapattığı yolu yaya trafiğine de kapattı. Binanın önündeki dev kolon ve bağlı olduğu kısım büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kolonun yıkılmasının ardından çevreyi toz bulutu kaplarken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Olay anını anlatan Kaan Efe isimli vatandaş, “Kolonun bağlantılarını sökmüşlerdi. Ondan sonra polisler geldi. Yıkım için akşamı bekliyorlardı. Saat 13.00 gibi çatırdama sesleri gelmeye başladı. Kolonun yıkılacağı anlaşılınca yol kapatıldı. Daha sonra dev kolon yıkıldı. Allah’tan can kaybı ve yaralanma olmadı" dedi.

Yıkımın ardından Bankalar Caddesi tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılırken, 10 katlı dev binanın yıkım işlemi devam ediyor.