Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ‘Anakent İş Merkezi’nde yıkım çalışması hızlandı. Dış cephe sökümü tamamlanan binanın betonarme yapısı da yıkılmaya başlandı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ‘Anakent İş Merkezi’nde yıkım çalışması hızlandı. Dış cephe sökümü tamamlanan binanın betonarme yapısı da yıkılmaya başlandı.

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yıkım çalışmasında dış cephenin sökülme işlemi tamamlandı. Binanın betonarme yapısının yıkımına da giriş kısmından başlandı. Yıkım sırasında cadde trafiğe kapatılırken, iş makineleri de kontrollü bir şekilde yıkıma devam ediyor.

“Samsun merkezini tarihi ve turistik bir şehre dönüştürüyoruz”

Son meclis toplantısında Anakent İş Merkezi hakkında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyenin yanındaki binayı yıkıyoruz. Orayı eski havasına, misyonuna kavuşturuyoruz. Samsun’un göbeğini, merkezini tam bir turistik, tarihi şehre dönüştürüyoruz, nefes aldırıyoruz. Anakent İş Merkezini belediyenin parasıyla kamulaştırdık. Oraya otopark yapıyoruz. Üzerine bina yapmıyoruz. Altı otopark, zemini de kafe restoran olacak” dedi.

Otopark ve meydan olacak

Alanın altına 3 katlı konvansiyonel 200 araç kapasitesine sahip otopark ile üst bölüme de tarihi dokuya uygun kafe ve meydan inşa edilecek. Samsun’a hem yeni bir otopark hem de yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 bin 652 metrekarelik bölgede yeni yaşam alanı oluşturacak. Tek projeyle hem otopark sorununu çözülecek hem de vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir meydan yapılacak.