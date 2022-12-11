Yüzlerce çeşit mumyalanmış balık türünü bünyesinde barındıran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Kırklareli’den gelen 4 otobüs dolusu öğrenci misafirlerini ağırladı. Dev balıkların mumyalanmış halini gören öğrenciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yüzlerce çeşit mumyalanmış balık türünü bünyesinde barındıran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Kırklareli’den gelen 4 otobüs dolusu öğrenci misafirlerini ağırladı. Dev balıkların mumyalanmış halini gören öğrenciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türkiye’de tek Dünya’da ise ilk olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kırklareli Babaeski’den gelen 4 otobüs dolusu öğrenci yüzlerce çeşit balığın mumyalanarak sergilendiği müzeyi gezdi. Birçok öğrenci belgeseller de tanık olduğu dev balıkları müzede görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenciler müze ziyaretlerinin sonunda Müzenin kurucusu Kenan Balcı tarafından yapılan balıkları yiyerek güzel bir gün geçirdi.

“Müzemiz binlerce deniz canlısını bünyesinde barındırıyor”

Balıkların türlerini öğrencilere anlatan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucu Kenan Balcı, Yarım asır önce bu müzenin temelini attık. İlk başta sadece bir kaç balığımız vardı. Şimdi müzemiz binlerce deniz canlısını bünyesinde barındırıyor. Sergilenen balıkların hepsi kendi karasularımızda yakalanan balıklar. Denizlerimizin önemine dikkat çekmek için balıkları mumyaladık. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlarımız. Onlara evimiz gibi bakmalıyız. Bahçemizi nasıl temiz tutuyorsak denizlerimizde öyle temiz tutmalıyız” dedi.