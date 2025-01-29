Erzincan’da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgâhta satışa sunuldu.

Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever bu kez dev Turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi. Yaklaşık 33 kilo ve 1,5 metre uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar şaşırdı. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar ağzını açarak dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Esnaf Sinan Atasever, “Bu balık Karasu nehrinde yakalandı. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok.” ifadelerini kullandı.

Turna balığının kilosu 250 TL’den satışa sunuldu.