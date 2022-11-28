Sivas’ta arazide gezinen boz ayı arabayla seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas’ta arazide gezinen boz ayı arabayla seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas’ın Ulaş İlçesi Yenikarahisar köyü yakınlarında arabayla seyir halinde olan iki vatandaş dev bir boz ayıyla karşılaştı. Görüntülerde aracı fark eden boz ayı panikleyerek aniden koşmaya başladı. Hızla koşan boz ayı yol kenarında ki tellerin arasından geçerek dağlık alana doğru kaçtı. Görüntülenen boz ayı iri cüssesiyle dikkat çekti. Görüntüyü kayda alan Ümit Usta, sürüsünü ziyaret etmeye gittiği sırada ayıyla karşılaştığını belirterek, “Tecer dağından gelmiş olan dev bir ayıyı gördük. Karahisar köyünde ki sürümüzde ki köpekleri görmeye giderken arabanın içinden gördüğümüz ayının videosunu çektik” dedi.