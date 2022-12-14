Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yenilenen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezinin kapılarını girişimcilere açtı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Telekomünikasyon ağı daha da güçlendirilen BAMBU’nun uzun yıllar güzel kentimize hizmet edeceğine, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacağına ve yerli teknolojilerin geliştirilmesine fırsat sunacağına inanıyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yenilenen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezinin kapılarını girişimcilere açtı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Telekomünikasyon ağı daha da güçlendirilen BAMBU’nun uzun yıllar güzel kentimize hizmet edeceğine, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacağına ve yerli teknolojilerin geliştirilmesine fırsat sunacağına inanıyorum” dedi.

Başarılı performansıyla Araştırma Üniversitesi beratı almaya hak kazanan DEÜ, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilim ve teknoloji yatırımlarını da sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ile Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde yenilenen “BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi”, kapılarını girişimcilere açtı. Yenilenen mimarisi, artan teknolojik ve inovatif altyapısıyla dikkat çeken DEÜ Tınaztepe Yerleşkesindeki merkez, 20 yeni kuluçka firmasına ve 40 girişimciye hizmet verecek.

Açılış törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, DEPARK çalışanları, DEÜ akademik ve idari personeli ile teknoloji ve oyun firmalarının temsilcileri katıldılar.

“Kente uzun yıllar hizmet edecek”

Merkezin açılış töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yenilenen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin ticarileşme ve teknik konularda mentorlük, girişimci koçluğu, hızlandırma programı eğitimleri ve network geliştirme faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet sunduğunu belirtti. Telekomünikasyon ağı daha da güçlendirilen BAMBU’nun uzun yıllar kente hizmet edeceğine, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacağına ve yerli teknolojilerin geliştirilmesine fırsat sunacağına inandığını vurgulayan Rektör Hotar, “Araştırma üniversitemiz, akademik faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak gördüğü ticari fikirlere, girişimlere ve yenilikçi yaklaşımlara önem vermektedir. Beşinci yılını dolduran DEÜ Teknoparkı DEPARK ile DEÜ Transfer Ofisimiz (DETTO) bünyesinde faaliyet gösteren ve kendi öz kaynaklarımızla teknik altyapısını güçlendirerek yenilediğimiz Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezimiz, 20 yeni kuluçka firmasına ve 40 kadar girişimciye hizmet verecek” dedi.

“Girişimcilere rehberlik edecek”

DEÜ Teknoparkı DEPARK bünyesinde 120 firma bulunduğunu, toplam istihdam sayısının bin 400, toplam Ar-Ge personel istihdam sayısının bin 240 olduğunun altını çizen Rektör Hotar, böyle bir yapıdan söz etmenin gurur verici olduğunu belirtti. Rektör Hotar, “Kurumumuzun DEPARK ve DETTO bünyesinde elde ettiği başarısı, kendi ekosistemi içindeki yüksek standartlara sahip teknik altyapısından ve bu süreçteki çalışmalara güç veren bilim insanlarının ve paydaşlarının varlığından ileri gelmektedir. Üniversitemizin bu yapısı, yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesinde katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılmasına kadar birçok aşamada kendisini göstermektedir. Burada elde edilen nihai sonuçlar ise şirketleşme, patent alma, kazanç, istihdam, üretim ve ihracattır. Dolayısıyla buraya yapılan her yatırım, hem Üniversitemize ve kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaktadır. Yenilenen ve teknik altyapısı daha da güçlendirilen DEÜ BAMBU’nun, kişi ve girişimcilere rehberlik edeceğine inanıyor, bu süreçte emek veren DEPARK, DETTO ve TurkNet Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DEPARK VE DETTO ayrılmaz bir bütün”

Tören programında konuşan DEÜ Teknoparkı (DEPARK) Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, “DEPARK ve DETTO birlikte çalışan iki ayrılmaz bütün. Dolayısıyla bu açılışı hem DEPARK hem de DETTO adına yapıyoruz. Nihai hedefimiz de katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve ülkemizin ihracat potansiyelinin artmasına katkı sunmak. Biyoteknoloji, biyomalzeme, nanoteknoloji, translasyonel tıp, eye optik, çevre teknolojileri gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren 120 firmamız var. Bu firmalar nitelikli istihdam yaratıyorlar. Şirketlerimizin kent ekonomisine ihracat katkısı da milyon doları geçmiş durumda. 2021 yılı toplam ciromuz 317 milyon lira. Bunlar, Türkiye’deki TeknoPark’larda üretilen cironun, ihracatın ve toplam cironun yüzde 7-8’i arasındadır” ifadelerinde bulundu.

TURKNET müdürü de katıldı

Tören programında ayrıca merkezin açılmasında katkıları olan ve telekomünikasyon ağının güçlenmesi için çalışmalar yürüten TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler de bir konuşma gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çelebiler, “DEÜ ile ilişkimizi oldukça değerli görüyoruz. BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin hayata geçirilmesinde en ufak bir katkı bile bizler için onur verici bir gelişme. Merkezin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İyi niyet protokolleri imzalandı

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezinin açılış merasiminin ardından, DEÜ IEEE Öğrenci Kolu’nun CO-DEU’22 Algoritma Yarışmasında dereceye giren ekiplere ödülleri Rektör Hotar tarafından verildi. Rektör Hotar ardından; Digi Game, Masomo Gaming ve Ruby Oyun firmalarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iyi niyet protokollerini imzaladı. Protokollerin hayırlı olmasını dileyen Rektör Hotar, daha sonra BAMBU ve DEPARK birimlerini gezerek, burada merkez çalışanları ve öğrencilerle sohbet etti.

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi nedir?

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştime Bölgesi (DEPARK A.Ş.), Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde 1 Ağustos 2017 tarihinde faaliyete başlamıştır. 2013 yılından itibaren girişimcilere hizmet veren girişimci ve yenilikçi üniversite olma yolundaki markaların başında “Bambu” gelmektedir. BAMBU, girişimcilerin fikirlerini, düşüncelerini ve hayata geçirmek istedikleri projelerini geliştirebilmeleri için; iş modeli oluşturma ve geliştirme, hibe programlarından yararlanabilme, fikri mülkiyet ve şirketleşme gibi konularda eğitim, danışmanlık ve mentorluk desteklerini almalarını sağlayan, öğrenme ve uygulama sistemlerini içeren merkezdir. DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, DEPARK Alfa Binasında bulunan Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi, nanoteknolojiden nesnelerin internetine, ileri malzeme teknolojilerine ve giyilebilir teknolojiden akıllı şehirler alanına kadar çeşitli girişimleri desteklemektedir.