Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren ve ölçümleyen Times Higher Education’nın (THE) Ranking 2023 sonuçları açıklandı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Industry Income (Endüstri Geliri) alanında, 95.8’lik rekor puan ile bu alanda Türkiye genelinde 79 üniversite arasında ilk 5 içinde yer alırken, dünya genelinde aynı kategoride ise 2 bin 325 üniversite arasında 37’nci sırada kendine yer buldu.

Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren ve ölçümleyen Times Higher Education’nın (THE) Ranking 2023 sonuçları açıklandı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Industry Income (Endüstri Geliri) alanında, 95.8’lik rekor puan ile bu alanda Türkiye genelinde 79 üniversite arasında ilk 5 içinde yer alırken, dünya genelinde aynı kategoride ise 2 bin 325 üniversite arasında 37’nci sırada kendine yer buldu.

Uluslararası saygınlığını artırma yolunda girişimlerini ve iş birliklerini sürdüren DEÜ, ’Dünyada ilk 500’ hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın saygın yükseköğretim sıralama kuruluşlarından THE Ranking 2023 sonuçlarına göre DEÜ, alan değerlendirmelerinde performans göstergelerindeki puan artışlarıyla dikkat çekti. Dünya çapında 2 bin 500’den fazla kurumun verileri ışığında yapılan araştırma metrikleri neticesinde, THE Ranking 2023 sıralamalarına 104 ülkeden bin 799 üniversite girebildi.

Türkiye’de ilk 5’te

DEÜ, Industry Income alanında 95.8 puan ile bu alanda Türkiye genelinde 79 üniversite arasında ilk beş içinde yer alırken, dünya genelinde aynı kategoride ise 2 bin 325 üniversite arasında 37’nci sırada yer aldı. Bilim, mühendislik, işletme ve teknoloji konularındaki gelişimini sürdüren DEÜ, geçen yıl aynı alanda 37.6 puan almıştı. Sıralamaya girebilen dünya üniversiteleri arasında 2023 yılı sonuçlarına göre bin 201-bin 500 aralığında bulunan DEÜ, genç üniversiteler sıralamasında ise dünyada ilk 500 bandında yer aldı. DEÜ, bir önceki yıla göre artış gösterdiği beş ana performans göstergesine göre yapılan analizde artan puanlarıyla da dikkat çekti. Buna göre DEÜ, endüstri geliri kriterinde 95.8, uluslararasılaşmada 21.7, bilimsel atıfta 20.9, eğitimde 18.4 ve araştırmada 13.3 puan ile yükselişini sürdürdü.

“Gündemimiz bilim ve hizmet”

Türkiye’de “Araştırma Üniversitesi” unvanına sahip 20 üniversiteden biri olan DEÜ’nün, uluslararası derecelendirme kuruluşları sonuçlarına göre artan başarısını değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası düzeyde bir kent üniversitesi olma yolunda güçlü ve emin adımlarla ilerleyen üniversitemizin gündemi, her zaman bilim ve hizmet oluşturmuştur. Bu anlamda birçok ilki ve yeniliği ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza kazandırmanın gururunu yaşıyor, ülkemizin ve üniversitemizin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğüne katkı sunan fertlerimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Yükselişimiz sürecek”

DEÜ’nün gelecek dönem kurumsal hedefleri doğrultusunda küresel görünürlüğünü artıracağını ifade eden Rektör Hotar, “Araştırma Üniversitesi beratı almamızla birlikte eğitim-öğretim kalitesi, inovasyon, araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarında yükselişimizi sürdüreceğimize, uluslararası sıralama kuruluşlarınca açıklanan dünya sıralamalarında daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Uluslararası düzeyde projeler üreterek üniversitemizin geleceğini sağlam temellere oturtuyoruz" ifadelerinde bulundu.