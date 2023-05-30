Dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce mezunu bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘Mezun Kart’ uygulaması ile de fark oluşturuyor. DEÜ, uygulama aracılığıyla kariyer imkanları, etkinlikler, avantajlı fırsatlar ve farklı sektörlerdeki indirimleri mezunlarıyla anında paylaşıyor.

Dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce mezunu bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘Mezun Kart’ uygulaması ile kariyer imkanları, etkinlikler, avantajlı fırsatlar ve farklı sektörlerdeki indirimleri mezunlarıyla anında paylaşıyor. DEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı desteğiyle, DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen “Mezun Bilgi Sistemi” (MBS) üzerinden bilgileriyle birlikte kayıt olan DEÜ mezunları, dilerlerse DEÜ Mezun Kart talep edebiliyor.

“Kurum aidiyetini güçlendiriyor”

Uygulamanın DEÜ mezunları arasında güçlü bir aile yapısı oluşturduğunu ve kurum ile aidiyeti güçlendirdiğini vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “DEÜ Mezun Kart aracılığıyla mezunlarımız, Üniversitemiz ile bağlarını ve iletişimlerini devam ettiriyor. DEÜ mezunu olmanın ayrıcalığını DEÜ Mezun Kartı ile yaşayarak, Üniversitemizde gerçekleşen sosyal, sportif, eğitim ve kültürel alanlardaki imkanlardan faydalanmayı sürdürüyorlar. Bunun yanı sıra; farklı sektörlerden iş fırsatları, gerçekleşen güncel kariyer etkinlikleri de özellikle yeni mezunlarımızla paylaşılarak, gerekli bilgilendirmeler yapılıyor” ifadesinde bulundu.

10 binden fazla kart basıldı

DEÜ Mezun Kart uygulaması ile DEÜ bünyesinde ve farklı sektörlerde mezunlara yönelik sayısı her geçen gün artan özel avantajlar sunulduğu bilgisini paylaşan Rektör Hotar, “Yaklaşık dört yıl içinde toplam 10 bin 800 adet Mezun Kart basılıp, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki mezunlarımıza ulaştırıldı. Kart talep sürecinin tamamlanması için bir fotoğraf ile Mezun Bilgi Formu’nun doldurulması, kart talebinin beyan edilmesi ve mezunlarımızın ismine özel olarak ‘[email protected]’ şeklinde oluşturduğumuz mezun uzantılı e-posta adresinin alınması gerekmekte. Özellikle yeni mezunlarımız, iş arama süreçleri başta olmak üzere dijital iletişim süreçlerinde DEÜ markasını isimleriyle beraber üzerinde taşıdıkları e-posta adreslerini kullanabilmektedirler” dedi.

DEÜ’lü öğrenciler ve mezunlar, Mezun Bilgi Sistemi’ne yönelik merak ettikleri konularla ilgili 0232 301 78 91-92-93-94 numaralardan DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğüne ulaşabilirler.