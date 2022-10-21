Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’de havaların soğumaya başlaması ile birlikte öğrencilerin faydalanabileceği projeyi yeniden hayata geçirirken, üniversitenin farklı yerleşkelerine konulan çorba çeşmelerinden soğuyan havalarla birlikte sıcak çorba akacak. DEÜ’lü öğrenciler, hizmetten ücretsiz yararlanabilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’de havaların soğumaya başlaması ile birlikte öğrencilerin faydalanabileceği projeyi yeniden hayata geçirirken, üniversitenin farklı yerleşkelerine konulan çorba çeşmelerinden soğuyan havalarla birlikte sıcak çorba akacak. DEÜ’lü öğrenciler, hizmetten ücretsiz yararlanabilecek.

Havaların giderek soğumaya başlaması ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), örnek bir çalışmayı yeniden hayata geçirdi. Bu çerçevede DEÜ, üniversitenin Tınaztepe ve 15 Temmuz Sağlık ve Sanat yerleşkelerine çorba çeşmeleri konuşlandırdı. Önceki yıl DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın girişimleriyle hayata geçirilen projeye bu kış da devam edileceği ifade edilirken, öğrencilerin çorba çeşmelerinden ücretsiz olarak faydalanabilmesi sağlanacak. DEÜ’nün çorba çeşmelerinin, Tınaztepe Yerleşkesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi önünde ve 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde Diş Hekimliği Fakültesi yanında hizmet verdiği ifade edildi.

Günde 900 öğrenci faydalanıyor

Uygulamanın bu yılda kış boyu süreceğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, iki farklı kampüste günde 900 öğrencinin faydalandığı hizmetten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Rektör Hotar, "Canın şifası güler yüzle, sofranın özeli çorbanın bereketiyle gelir. Üniversitemizde önceki yıl uygulamaya koyduğumuz çorba çeşmelerini, havaların soğumaya başlamasıyla yeniden öğrencilerimiz için hizmete sunuyoruz. Üniversitemiz mutfaklarında hijyenik koşullarda üretilen, kendinden ısıtmalı sistem ile sürekli sıcak sunum yapabildiğimiz çorba çeşmelerinden her gün farklı bir çorba çeşidi akacak. Ailelerinin bizlere emaneti olan kıymetli öğrencilerimize afiyet olsun diyoruz” dedi.