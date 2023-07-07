Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) Leiden Ranking 2023, yükseköğretim kurumları sıralama listelerini açıkladı. Bin 400’ün üzerindeki saygın üniversitenin bilimsel performansına ilişkin önemli bilgilerin sunulduğu rapora göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Asya ve Avrupa kategorilerinde ilk 500’de yer alırken, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında ise ilk 10’da yer aldı.

Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) Leiden Ranking 2023’ün yükseköğretim kurumları sıralama listeleri açıklandı. Bin 400’ün üzerindeki saygın üniversitenin bilimsel performansına ilişkin önemli verilerin sunulduğu rapora göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Avrupa Üniversiteleri arasında 256’ncı olurken, aynı listenin Asya kategorisinde ise 319’uncu oldu. Bilimsel etki, iş birliği, açık erişim yayıncılığı ve cinsiyet çeşitliliği gibi parametreleri baz alan CWTS Leiden Ranking 2023 raporuna göre DEÜ’nün Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında ilk 10’da yer aldığını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Medikal ve sağlık bilimleri alanında Asya üniversiteleri arasında 184’üncü olan kurumumuz, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında ise 8’inci oldu. Yine aynı listenin sosyal ve beşeri bilimler alanında Asya bölgesindeki üniversiteler arasında 153’üncü olurken, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında ise 7’nci olduk. Tabii ki kurumumuzun bu başarıları elde etmesi tesadüf değil, köklü ve büyük ailemizin her bir ferdinin gayretli çalışmalarının ürünüdür” dedi.

DEÜ’nün uluslararasılaşma misyonuna yönelik yürüttüğü faaliyetler ve akademik camiada elde ettiği başarılarla bilim dünyasındaki uluslararası görünürlüğünü artırdığına dikkat çeken Rektör Hotar, kurum olarak paylaştıkları dünyada ilk 500 hedefinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya üniversiteleri arasında daha çok Türk üniversitesi bulunmalı’ sözlerini hatırlatan Hotar, “Biz de kurum olarak Cumhurbaşkanımızın gösterdiği doğrultuda, ülkemizin adını uluslararası bilim dünyasında daha çok görme idealini paylaşıyor ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite olarak en önemli hedeflerimizden biri Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak. Bu hedefimizi hemen her fırsatta dile getiriyoruz ancak bunun karşılığını uluslararası ve prestijli derecelendirme kuruluşlarınca görmek, elbette ki bizler için de çok gurur verici. Bu sebeple elde ettiğimiz başarıların bununla sınırlı kalmayacağını, uluslararası yükselişimizin devam edeceğini belirtiyor ve başarımızda emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.