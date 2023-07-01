Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu "Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Dünya Üniversiteleri" sıralamasında 501’inci sırada yer aldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemizin akademik başarıları, dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından tescilleniyor. Dünya çapında ilk 500 üniversite arasına girme hedefimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Dünya genelinde 2 bin 963 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği ve bin 503 üniversitenin sıralandığı “QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması”na Türkiye’den 25 üniversite girmeye hak kazandı. Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan DEÜ, rekabetin yoğun olduğu listede başarılı performansı ile iki yıldır mevcut konumunu korumayı başardı. Geçtiğimiz günlerde Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması 2023 Listesi’nde yükselişini sürdürerek 401-500 bandında yer alan DEÜ, elde ettiği başarılarla ülkenin gururu oldu.

"Yeni başarılar için ilham kaynağı oldu"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olma hedefiyle faaliyetler yürütüldüğünü kaydederek “Araştırma üniversitemizin akademik başarılarının çıktılarını, dünyanın en iyilerinin sıralandığı listelerde görmek bizleri gururlandırıyor. Asya’dan Avrupa’ya birçok kıtada vizyonumuz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu, ‘Dünya Üniversiteleri arasında ilk 500’de yer almalı’ hedefleri çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tıp fakültemiz modern teknolojiyle donatılan teknik altyapısı, alanında uzman akademik kadroları ile kentimize ve bölgemize büyük hizmetler vermektedir. Bu başarının uluslararası sıralama kuruluşlarınca takdir edilmesi, bizleri gururlandırmış, yeni başarılar için ilham kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Yenilikçi ve inovatif projeler"

Dokuz Eylül Üniversitesinin başarısının ardında, yenilikçi ve toplumları ilgilendiren uluslararası projelerin bulunduğuna dikkat çeken Rektör Hotar, “Dokuz Eylül, akademik başarıların yanında, yerli ve yabancı tüm toplumları ilgilendiren önemli çalışmalara ve inovatif buluşlara imza atıyor. Dünyadaki birçok kuruluş tarafından takdir gören bu çalışmalar, üniversitemizin başarılarının tesadüf olmadığını ortaya koyuyor. Biz öğrencilerimize en iyi akademik eğitimi vermenin yanında, toplumsal fayda açısından hazırlanan projelere destek veriyoruz. Üniversite-toplum bütünleşmesi, başarımızın en önemli unsurlarından biridir” ifadelerini kullandı.