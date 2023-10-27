Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’nin 81 ilinden 81 öğrencisinin katılımıyla ‘Cumhuriyete Saygı’ yürüyüşü gerçekleştirdi. Bornova Belkahve’den Konak Cumhuriyet Meydanı’na ve oradan da Buca’ya uzanan yaklaşık 30 kilometrelik yürüyüş, öğrencilerin elden ele taşıdığı Türk bayrağı ve üniversite flaması, düzenlenen Bayrak Teslim Töreni ile DEÜ’nün Bayrak Müzesine teslim edildi. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nde tamamlandı. Gururla taşıdığımız şanlı Türk bayrağımızı da eşsiz emanetlerin sergilendiği DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzemize teslim ettik. Bize destek olan öğrencilerimize ve büyük ailemizin temsilcilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını düzenlediği etkinliklerle coşku içinde kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Asırlık Cumhuriyet’e yakışacak anlamlı bir etkinliğe daha imza atan DEÜ, “Cumhuriyete Saygı 100. Yıl Bayrak Yürüyüşü ve Bayrak Teslim Töreni” düzenledi. Türkiye’nin 81 farklı ilinden 81 öğrencisinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte DEÜ’lü öğrenciler, İzmir’in kurtuluşunu temsilen Bornova Belkahve’den Konak Cumhuriyet Meydanı’na ve oradan da Buca’ya kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrencilerin elden ele taşıdığı Türk bayrağı ve yürüyüşe katılan öğrencilerin imzaladığı üniversite flaması, Belkahve, İzmir Limanı, 1. Kordon, Cumhuriyet Meydanı, DEÜ Rektörlüğü ve İzmir Valiliği güzergahının ardından; Türkiye’nin ilk ve tek bayrak müzesi olan Buca’daki DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları müzesine törenle teslim edildi.

“Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, onların aziz hatırasını saygı ve minnetle anıyoruz”

Adını İzmir’in kurtuluş destanından alan DEÜ’nün bu etkinlik için aylar öncesinden hazırlık yaptığını ifade eden Rektör Hotar, “Ecdadımızın canları pahasına savaşarak bize miras bıraktığı bu değerli Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, onların aziz hatırasını saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl coşkusunu yaşayacağımız 29 Ekim öncesinde DEÜ Rektörlüğü olarak, çeşitli etkinlikler planladık. Bunlardan birisi de ülkemizin geleceği olan gençlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyetimize Saygı yürüyüşümüzdü. Bu kapsamda 81 ilimizden 81 öğrencimizle 30 kilometreyi bulan, Bornova’daki Belkahve Geçidi’nden Buca’ya kadar uzanan bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşümüz sırasında gururla taşıdığımız şanlı Türk bayrağımızı da eşsiz emanetlerin sergilendiği DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzemize teslim ettik. Aynı zamanda, yürüyüşe katılan öğrencilerimizin imzaladığı üniversitemizin flamasını da müzemizde sergileyeceğiz” dedi.

Yürüyüş güzergahı planlanırken Milli Mücadele dönemindeki noktalar dikkate alındı

Yürüyüş güzergahı planlanırken, Milli Mücadele dönemindeki kritik noktaları dikkate aldıklarını belirten Rektör Hotar, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele döneminde kahraman ordularımız ile birlikte İzmir’e girdiği rotayı ve kente baktığı noktayı dikkate alarak hazırlıklarımızı yaptık. Bu anlamda Belkahve mevkii, kentimiz ve Cumhuriyetimiz için büyük mücadelenin ve şehrin geleceğine bakışın sembol yerlerinden biriydi. Aziz milletimizin varlığını ve bağımsızlığını tehdit eden güçlere karşı büyük bir azimle verdiği bu direniş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önemli bir adımı, bir önsözü olmuştur. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin ortak iradesiyle bağımsızlığını ve özgürlüğünü tüm dünyaya ilan ettiği tarihsel bir andır. Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na gidilen süreçte, asırlık Cumhuriyetimiz adına akıllarda kalıcı bu programı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadesinde bulundu.

DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ndeki tören programında ayrıca, "İstiklâlimizin 100’ü Ay Yıldızlı Emanetler’" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Kayhan Eryılmaz’ın koleksiyonundan oluşan sergide, Türk bayrağının tarihi gelişimi, resmî ve günlük yaşamda nasıl yer bulduğu, ay-yıldız sembolünün topluma yansımalarına dikkat çekildi.