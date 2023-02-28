Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere yönelik yayımladığı ön değerlendirme raporunda, depremlere yönelik uyarılarda bulunmuş, risklere dikkat çekmişti. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan raporun ikinci bölümünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Sismolojik Gözlem Ağının (DEUNET) İzmir ve çevresinde meydana gelen depremleri detaylı bir şekilde dinlemeye ve incelemeye devam ettiği vurgulandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere yönelik yayımladığı ön değerlendirme raporunda, depremlere yönelik uyarılarda bulunmuş, risklere dikkat çekmişti. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan raporun ikinci bölümünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Sismolojik Gözlem Ağının (DEUNET) İzmir ve çevresinde meydana gelen depremleri detaylı bir şekilde dinlemeye ve incelemeye devam ettiği vurgulandı.

Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), deprem araştırmalarındaki yetkinliğiyle kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlere yönelik iki bölümden oluşan ön değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaşan DEÜ, çalışmada depremlere yönelik önemli uyarılarda bulunmuş, risklere dikkat çekmişti. Raporun ilk bölümünde, bölgede iki ayrı fay zonunda meydana gelen depremlerin yüzey deformasyonlarının araştırma sonuçları paylaşılırken, DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ikinci bölümde ise bölgeye uygun yapılaşmanın önemine vurgu yapıldı.

Planlı kentleşme vurgusu

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan ve depremlerle yaşama bilincine sahip olunması gerekliliğini vurgulayan DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Elçin Gök, “Ülkemizin güneydoğusunda meydana gelen ve hepimizi derinden üzen depremler birçok can kaybına ve maddi zarara sebep oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bu alanda sorumluluk alıp, depremin ardından bölgeye yönelik incelemelerimiz neticesinde farkındalık oluşturacak çalışmalar yürüttük. Bunlara ilişkin fikirlerimizi ve uyarılarımızı paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi.

Raporda, deprem bölgesinde “Utkucu vd, 2023” kaynaklı bir deprem gerilme modellemesini de yorumlayan DEÜ’lü bilim insanları, Hatay’da 20 Şubat 2023 tarihinde 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından özellikle; Adana, Kıbrıs adasının kuzeydoğusu, İskenderun Körfezi ile Ölüdeniz Fay Zonu boyunca gerilme artışı elde edildiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Gök, “Ayrıca bölgenin kuzeydoğusunda yer alan Malatya ve Elazığ çevresinde gerilme birikimi dikkat çekti. Hatay’ın doğusunda Suriye sınırında da artan bir gerilme birikimi gözlemlenmektedir” ifadesinde bulundu.

Pazarcık depreminin öncesi ve sonrasında bölgedeki sismik aktiviteye ait detayların da paylaşıldığı raporda, depremlerin meydana geldiği Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay zonları gibi önemli tektonik birimlere yönelik detaylar da yer alıyor. DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın talimatları ile geliştirilen ve üniversitenin öz kaynakları ile desteklenen bir Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) olarak 2019 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Sismolojik Gözlem Ağının (DEUNET) önemine de değinen Gök, “İzmir il sınırları içinde geniş bantlı sismometre içeren beş deprem kayıt istasyonu ile İzmir ve çevresinde meydana gelen depremleri detaylı bir şekilde dinlemeye ve incelemeye devam ediyoruz. Bölgedeki depremleri gözlemleyerek deprem parametlerini belirlediğimiz gözlem ağımızda, bir yandan detaylı sismolojik ve sismotektonik analizlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan deprem raporunun ikinci bölümü, Doç. Dr. Elçin Gök, Yüksek Mühendis Berkay Kalkar, Doç. Dr. İlknur Kaftan ve Dr. T. Özgür Kurtulmuş tarafından oluşturuldu.