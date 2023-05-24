İzmir’in Kiraz ilçesinde, orta ve ileri yaş grubundakilere yönelik kalp hastalıkları risklerini tespit edecek; tarama, teşhis ve tedavi süreçlerinin yapılacağı Kiraz Devlet Hastanesi Anjiyo Tanı Ünitesi hizmete açıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün sadece metropolde varlık gösteren bir üniversite olmadığını belirterek, “Biz devletimizin bize verdiği imkanlarımızı halkımızla paylaşmayı seçen bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Bu prensip doğrultusunda, Kiraz’da açılışını gerçekleştirdiğimiz tanı ünitesi ile kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde önemli katkı sağlanacak” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kiraz Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliğinde başlatılan ‘Cana Can Kat’ projesi çerçevesinde, orta ve ileri yaş popülasyondaki kardiyovasküler risk profillerinin belirlenmesi ve hipertansiyon sıklığının saptanmasını sağlayacak sağlık taramalarının yapılacağı Kiraz Devlet Hastanesi Anjiyo Tanı Ünitesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Anıl Esen, ilçe yöneticileri, DEÜ üst yönetimi, dekan ve müdürler ile Kiraz halkı katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün örnek projelere imza attığını belirterek, gönüllülük esasına dayanan, milletine destek vermeyi amaç edinen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi. Rektör Hotar, kentin DEÜ’ye olan sevgisi ve desteği ile hizmetlerin daha da hızlı tamamlandığını belirterek, “Güzel ilçemizin gönlümüzdeki yeri çok ayrı. Biz, sadece metropolde varlık gösteren bir üniversite değiliz. Biz, aynı zamanda, kentin üniversitesi vizyonunu üstlenen ve iş birliğine açık bir yükseköğretim kurumuyuz. Dolayısıyla İzmir’in ilk veteriner fakültesini Kiraz’a kazandıran araştırma üniversitesi olarak, il sağlık müdürlüğümüz ve belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz ‘Cana Can Kat Projesi’ ile hayata geçen merkezin de heyecanını birlikte yaşıyoruz. Hem halkımızın öğrencilerimizi, hocalarımızı ve faaliyetlerimizi desteklemesi hem hoca ve öğrencilerimizin gönüllü olması, bu hizmetleri yapmamıza vesile oldu. Bu nedenle çok mutluyuz, çok gururluyuz” dedi.

Devlet üniversitesi olarak, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra nitelikli kamu hizmetlerini vatandaşlara sunmaya özen gösterdiklerini kaydeden Rektör Hotar, “Buradaki hassasiyetimizin temelini, aziz milletimize duyduğumuz bağlılık ve hizmet etme çabası oluşturuyor. Araştırma üniversitesi olarak, kuruluş ilke ve değerlerimizin sınırlarını, sadece akademik çalışmalarla çizmiyoruz. Biz, topluma fayda sağlayacağımız proje ve yatırımlarda geleceğimizi görüyoruz. Ülkemizin en önemli sağlık yatırımlarını bünyesinde barındıran ve bölgesel sağlık hizmeti sunan kurumumuzun kabiliyetini, bu noktada değerlendiriyoruz. Rektörlük olarak vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dikkate alırken; sorunlarını çözecek ve ihtiyaçlarına karşılık verecek adımları atmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Kalp hastalıkları riski tespit edilecek

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar, “Geçtiğimiz günlerde veteriner fakültemiz bünyesinde kurduğumuz hayvan barınağını hizmete açtık. O günkü törende, tarafımıza iletilen bilgiler doğrultusunda, kalp hastalıkları ve hipertansiyon konusunda ilçede sağlık hizmeti ihtiyacı olduğu sonucuna ulaştık. Araştırma uygulama hastanemiz, tıp fakültemiz ve il sağlık müdürlüğümüz ile iletişime geçerek ön çalışmalara başladık. Kiraz Belediyemizin de katkılarıyla iş birliği protokolünü oluşturduk. Kirazlı hemşerilerimiz için güçlerimizi birleştirerek orta ve ileri yaş grubundakilere yönelik kalp hastalıkları risklerini tespit edecek; tarama, teşhis ve tedavi süreçlerini içerisine alan yeni bir iş birliği zemini oluşturduk. Bu gayretlerimizin sonucunda da Kiraz Devlet Hastanesi’nde Anjiyo Tanı Ünitesi hayata geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.

İlk etapta 650 vatandaş yararlanacak

“Bu merkezde, uzman hekimlerin kontrolünde 40-80 yaş arasındaki vatandaşlarımızın hem kardiyovasküler risk profillerinin belirleyecek hem de hipertansiyon sıklığını saptayacak taramalar yapılacak” diyen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altı hafta sürmesi planlanan ve ilk etapta 650 vatandaşımızın yararlanacağı hizmetleri, gerekli olması halinde uzatacağız. Ülkemizin de yüksek risk bölgesinde olduğu gerçeğini düşündüğümüzde, bu çalışmamızın zorunluluk olduğunu görüyoruz.”

Açılışta konuşan DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar da, “Cana Can Kat projesi ile Kiraz ilçemize, İzmir’e ve bölgemize önemli bir katkı sağlanmıştır. Kent bizi bağrına bastı, çok güzel bir enerji ortaya çıktı. Bu önemli çalışmada görev alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kiraz Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Oktay Okuş ise “Hastanemizde, milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda önemli bir proje hayata geçiriliyor. Gelişmiş sağlık hizmetlerinin önemini pandemi döneminde yakından gördük. Yapılan çalışma nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi, belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Anıl Esen de, kurum olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, “Cana Can Kat projemizin başarısı, Rektörümüz Nükhet hocamızın başarısıdır. Kiraz’a verilmeyen değeri hocamızdan gördük. Veteriner Hekimlik Fakültesi’nden tutun da kentin tüm sorunlarına destek oldu. Kardiyovasküler hastalıklar yüzünden çok hasta kaybettik, çok gözyaşı döktük. Bundan sonra inşallah bu acılarla karşılaşmayacağız. İl Sağlık Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza, Üniversitemize ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son olarak Kiraz Kaymakamı Onur Titiz de, bölgede kardiyovasküler hastalıkların tedavisi konusunda ihtiyaç olduğunu Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’a ilettiklerini ve sorunun hemen çözüme kavuştuğunu belirterek, “Bu merkez, bölgemize ve insanımıza hayırlı olsun. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol imzalandı

Anjiyo Tanı Ünitesinin açılışının ardından; Dokuz Eylül Üniversitesi, Kiraz Kaymakamlığı ve Kiraz Belediyesi’nin taraf olduğu kadın sağlığına yönelik önemli bir protokol daha imzalandı. Protokol çerçevesinde, Kiraz’da yaşayan 18 yaş üstü kadınların; işitme sağlığı, ağız ve diş sağlığı, ev kazalarında temel ilk yardım, rahim ağzı kanseri ve sağlıklı beslenme konularının önemine yönelik farkındalıkların oluşturulması amaçlandığı kaydedildi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz’daki sağlık hizmeti kalitesinin arttırılması ve sosyal politikalar konusunda önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Kiraz’daki bir diğer önemli projemiz kadın sağlığına yönelik oldu. Yine Kiraz Belediyesi ve Kiraz Kaymakamlığımızla koordineli şekilde gerçekleştireceğimiz bu proje ile kadınlarda; işitme sağlığı, ağız diş sağlığı, ev kazalarında temel ilkyardım, sağlıklı beslenmeye yönelik bilinç oluşturulması, rahim ağzı kanserinden korunmada tarama programlarının önemine dikkat çekmeyi amaçlanmaktadır. ‘Sağlıklı Yaşam İçin Kadınlarımızla El Ele’ sloganıyla yola çıktığımız bu proje çerçevesinde, anketler, sağlık taramaları, farkındalık eğitimleri ile sağlık verileri elde edilecek. Elde edilecek sonuçlar proje yürütme kurulu tarafından Üniversitemize, Kiraz Belediyesi ve Kiraz Kaymakamlığına bildirilecek. Toplumsal katkı hedeflerimiz doğrultusunda kamusal sorumluluklarını memnuniyetle yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.