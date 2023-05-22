Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi uzman sağlık çalışanları, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentlerde sağlık taraması gerçekleştirdi. Konteyner kente fizik tedavi ünitesi kuran DEÜ ekipleri, depremzedelere 7/24 hizmet verecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi hekim ve uzman sağlık ekibi, bölgede bir fizik tedavi ünitesi kurdu. Konteyner kentte bire bir sağlık taraması gerçekleştirilirken, depremzedelerin sağlık yönünden ihtiyaçları hakkında detaylı bir sağlık envanteri oluşturuldu. DEÜ sağlık personellerinin vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirerek önemli bir bilgi havuzu oluşturduğunu ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan konteyner kentteki tüm depremzede yurttaşlarımız, sağlık ekiplerimizce bire bir ziyaret edildi. DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesine bağlı uzman sağlık personelimiz, vatandaşlarımıza sağlık yönünden ihtiyaçlarının belirlenmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Bu bilgiler ışığında, kentteki depremzedelerimizin sağlık problemlerine hızlı çözümler üreteceğiz. Hatay Kırıkhan’daki Eğitim, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizin depremden etkilenen vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak üzere hazırlıkları tamamlandı. Ünitenin hızla hazırlanmasındaki çabaları için hocalarımıza ve gönüllü ekibimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin hizmetindeyiz”

Hotar, “Yaşadığımız büyük acıya rağmen yaralarımızı sarmak amacıyla ilk günden bu yana gönüllü ve uzman ekiplerimizle birlikte depremden etkilenen bölgelerde çalışmalar yürütüyoruz. Bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın ciddi sağlık hizmeti ihtiyacı bulunuyor. Üniversite olarak devletimizin yapmış olduğu çalışmaları destekleyen projeler hayata geçiriyoruz. Beslenme, barınma ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçları gidermeye odaklanıyoruz. Bu noktada hızlı refleks göstererek bölgedeki sorunları saptayıp çözümler üretiyoruz. Üniversite olarak tüm imkanlarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yardım malzemesi dağıtıldı

DEÜ heyeti ayrıca DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bağış yoluyla toplanan ve tasniflenen temel ihtiyaç ve sağlık malzemelerini Kırıkhan’daki konteynır kentte kalan depremzedelere dağıttı.