Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) öncülüğünde düzenlenen ‘Yetkili Sağlık Merkezlerinde; Sertifikalı Hekimlerden Gelen Şifa’ isimli seminerinde, alana yönelik doğru bilinen yanlışlara dikkat çekildi. Seminerde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sağlık hizmetleri alanında önemli sorumlulukları olduğunu belirterek, “Bugünkü etkinliğimizde bir kez daha hem GETAT uygulamalarını tanıtmayı hem de bu uygulamaların sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş merkezlerde sertifikalı hekimler tarafından yapılabileceği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi.

Fiziki ve teknik altyapısıyla halk sağlığına önemli katkılar sunan, bugüne kadar bu alanda birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geleneksel tıp alanına yönelik bilgilendirme seminerlerini sürdürüyor. Yetkili hekimlerce geleneksel tıbbi tanı ve tedavi yöntemleri sunan DEÜ’nün Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) öncülüğünde düzenlenen ‘Yetkili Sağlık Merkezlerinde; Sertifikalı Hekimlerden Gelen Şifa’ isimli seminer serisi çerçevesinde, alana yönelik doğru bilinen yanlışlara ve ilgili tedavi yöntemlerinin yetkili sağlık merkezlerinde alınmasının önemine dikkat çekildi. DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Salonunda yapılan seminer programına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, DEÜ Üst Yönetimi, ilçe müftüleri, DEÜ akademik ve idari personeli ile il genelindeki müftüler ve müftülük çalışanları katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ olarak sağlık hizmetleri alanında önemli sorumlulukları olduğunu belirterek, “2020 yılında kurduğumuz GETAT merkezimiz ile geleneksel tedavi yöntemlerini modern tıp ile buluşturarak vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte önemli araştırma uygulamalarına öncülük eden ve hızla gelişen GETAT, yeni ve alternatif bir tedavi merkezi olarak vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü; görmeye de devam ediyor. Bugünkü etkinliğimizde bir kez daha hem GETAT uygulamalarını tanıtmayı hem de bu uygulamaların sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde ve bakanlık sertifikalı hekimler tarafından yapılabileceği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi.

DEÜ’nün Türkiye’de en çok sosyal sorumluluk projesi üreten yükseköğretim kurumlarından birisi olduğunu hatırlatan Rektör Hotar, “İzmir İl Müftülüğü ile iş birliğinde yürüttüğümüz bu sosyal farkındalık çalışmasını oldukça değerli buluyoruz. Rektörlük olarak, birçok hastaya şifa dağıtan GETAT merkezimizin yanı sıra; tıp ve sağlık bilimleri alanındaki diğer yatırımlarımızla da bu konudaki kararlılığımızı ve niyetimizi ortaya koyuyoruz. Son yıllarda gerek sağlık turizmi gerekse sağlıkta kümelenme modeli ile bütünleştirdiğimiz Araştırma Üniversitemizde, yerel ve ulusal sağlık politikalarını destekleyecek yatırımlara ve girişimlere imza attık. Vatandaşlarımızı ve kamuoyunu aydınlatacak sürecin planlanmasında emeği geçen GETAT Müdürü Prof. Dr. Figen Çoşkun ve tüm GETAT doktorları ile personeline; Üniversitemizle iş birliği yapan İzmir Müftülüğüne, ilgili kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

Sertifikalı hekim vurgusu

Programın seminer bölümünde geleneksel tıbba yönelik katılımcılara geniş bir sunum yapan GETAT Müdürü Prof. Dr. Figen Çoşkun, merkez çerçevesinde çalışmaların birey ve toplum sağlığına faydalı sonuçlar sağlayacak şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

İzmir genelinde yaklaşık 20 bin kişiye ulaşarak geleneksel tıbbı doğru bir biçimde anlatacaklarını ifade eden Çoşkun, tedavinin yetkili sağlık merkezlerinde sertifikalı hekimlerden alınmasının önemine dikkat çekti ve ekledi:

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri, günümüzde merdiven altı diye tabir edilen riskli şartlarda uygulanabiliyor. Bunlar size yarardan çok zarar sağlar. GETAT olarak halkımıza bu hizmeti modern tıp ile bir araya getirerek güvenilir şekilde sunmak için yaklaşık üç yıldır farklı disiplinlerde çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda geleneksel tıbba yönelik yenilikçi tedavi yöntemleri ve uygulamalarıyla GETAT güvenilir bir adres olarak dikkat çekiyor.”

Program sırasında ayrıca, GETAT tarafından konuklara çevrim içi testler yapılarak, geleneksel tıbba yönelik farkındalık ve duyarlılık içeren sorular soruldu. GETAT bünyesinde uygulanan tedavi yöntemleri arasında; kupa-hacamat, larva, sülük, apiterapi, osteopati, ozon, proloterapi, mezoterapi, hipnoz, fitoterapi, homeopati, müzikterapi, refleksoloji ve akapunktur gibi tedavi çeşitleri bulunuyor.