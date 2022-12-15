Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), art arda gerçekleştirdiği teknoloji ve eğitim merkezi yatırımlarını “Trade Master Laboratuvarı” açılışı ile sürdürdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), art arda gerçekleştirdiği teknoloji ve eğitim merkezi yatırımlarını “Trade Master Laboratuvarı” açılışı ile sürdürdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), teknoloji ve eğitim merkezi yatırımları çerçevesinde son olarak, öğrencilerin özel programlar aracılığıyla sanal işlem imkanlarını kullanarak kendilerini geliştirme ve finans piyasalarını anlama fırsatı yakalayacağı “Trade Master Laboratuvarı”nın açılışı gerçekleştirildi. Üniversitenin Buca’daki Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki açılışa DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İş Yatırım Menkul Değerler İzmir Şube Müdürü Ercan Okuyucu, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli, DEÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldılar.

3 bölüm 40 bilgisayar bulunuyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İş Yatırım A.Ş. tarafından üniversiteye kazandırılan Trade Master Laboratuvarı, 3 bölüm ve 40 özel bilgisayardan oluşuyor. DEÜ’lü öğrencilerin bölümlerinde görmüş oldukları dersler ile entegre çalışarak finansal okur-yazarlıklarını artırma imkanı yakalayacağı merkez, bilimsel etkinliklerin yanı sıra alan ile ilgili farklı yarışmalara da ev sahipliği yapmayı hedefliyor. İş Yatırım A.Ş. tarafından yürütülen “Trade Master Kampüste” projesinin paydaşı olarak hayata geçirilen laboratuvar, ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin özel programlar aracılığıyla finans piyasalarını anlamalarına önemli ölçüde katkı sunacak.

“Öğrencilerimizin gelişimini önemsiyoruz”

Merkezin açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yerel ve küresel dinamiklerin yorumlanmasında öğrencilere uzman desteği sağlayacak Trade Master Laboratuvarı’nın önemine dikkat çekti. Merkezin aynı zamanda DEÜ’lü akademisyenlerin ulaştıkları verileri değerlendirmelerine ve araştırma yapmalarına imkan vereceğini söyleyen Rektör Hotar, “Ülkemizin 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli alanlarına odaklanan araştırma üniversitemiz, öğrencilerimizin akademik, mesleki ve bireysel gelişimlerine önem vermektedir. Bu noktada ekonomiyi, piyasaları, kamu ve özel sektördeki gelişmeleri yakından takip eden kurumumuz, öğrencilerimize uzmanlık alanlarına yönelik saha bilgilerini vermekte; buradaki işleyişi ve teknolojileri tecrübe edecekleri ortamları oluşturmaktadır. Bu merkez de, Üniversitemizin ‘Trade Master Kampüs’ projesinin paydaşı olan İİBF fakültemizde hayata geçirdiği yatırımlardan birisini teşkil etmektedir” dedi.

“Sadece ham bilgi öğretmiyoruz”

Yükseköğretim kurumlarının öğretim planları içinde tanımlanan görevlerinin öğrencilerine yalnızca ham bilgiyi öğretmek olmadığının altını çizen Rektör Hotar, “Burada olması gereken husus, kişiye yorumlama ve bağımsız değerlendirme kabiliyetini kazandırmaktır. Üniversitelerin başarısı da, aslında bu süreçte ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kariyerleri adına sorumluluk ve inisiyatif almalarını istediğimiz öğrencilerimizi, bilgilendirerek ve muhtemel risk faktörlerini onlara göstererek ilerlemelerini desteklemekteyiz. Yarının finans uzmanlarının yetişeceği merkezimizin Üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen akademik ve idari personelimizle paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Paha biçilemez bir deneyim”

Açılış töreninde konuşan İş Yatırım Menkul Değerler İzmir Şube Müdürü Ercan Okuyucu, bir DEÜ mezunu olarak merkezin Üniversiteye kazandırılmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Trade Master Laboratuvarı’nın öğrencilerin kariyer gelişimlerinde önemli bir kaynak olacağını vurgulayan Okuyucu, “Açılışını yaptığımız merkezimiz gerçekten de DEÜ’lü öğrenciler için paha biçilemez bir deneyim olacak. Burada kendini geliştiren, zaman ve emek harcayan öğrenciler, buradan çıktıktan sonra kariyer basamaklarında hızla yükseldiklerini görecekler” şeklinde konuştu.

DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli de konuşmasında, merkezin finans piyasalarını anlama noktasında öğrencilere sunacağı katkıya dikkat çekerek, “Merkezin açılmasında henüz laboratuvarın başlangıç aşamasından bugüne kadar desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Trade Master Laboratuvarı’nın açılış merasiminin ardından DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, beraberindekilerle laboratuvar bölümlerini gezerek, birim hocaları ve öğrencilerle sohbet etti.