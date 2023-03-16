Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilimi öğrencilere sevdirmek ve farklı dallarını tanıtmak amacıyla “Herkes İçin Bilim” adlı kitap bastırdı. DEÜ Fen Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi yayınlarınca basımı yapılan kitap, Buca İsmail Şekip Uyal Ortaokulu öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Kitap dağıtım programına katılan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün tamamen özgün bir eseri olarak, ortaokul düzeyindeki öğrencilere matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilim dallarını tanıtma amacıyla kitabın basıldığını belirterek, “Bunun yanı sıra kitabımızda çocuklarımızı düşünmeye sevk eden, merak uyandırıcı deneyler ve bulmacalar da yer alıyor. Bir yandan liselere giriş için hazırlanan öğrencilerimiz için de kitabımızın iyi bir kaynak teşkil edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilimi öğrencilere sevdirmek ve farklı dallarını tanıtmak amacıyla “Herkes İçin Bilim” adlı kitap bastırdı. DEÜ Fen Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, Buca Kaymakamlığı ile eğitim alanındaki iş birliği protokolü kapsamında geliştirilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınlarınca ilk etapta bin adet basımı yapılan kitap, ilçedeki İsmail Şekip Uyal Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kitap dağıtımı programına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yanı sıra; Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kaynak, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, DEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Araz Çağlar, DEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Alın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Münire Nalan Demir ve İsmail Şekip Uyal Ortaokulu Müdürü Tuncer Sümerbaş katıldılar.

100 sayfalık kitap

DEÜ’nün tamamen özgün bir eseri olarak, ortaokul düzeyindeki öğrencilere matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilim dallarını tanıtma amacıyla kitabın basımına karar verdiklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bunun yanı sıra kitabımızda çocuklarımızı düşünmeye sevk eden, merak uyandırıcı deneyler ve bulmacalar da yer alıyor. Bir yandan liselere giriş için hazırlanan öğrencilerimiz için de kitabımızın iyi bir kaynak teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yüz sayfadan oluşan kitabımızın kapak tasarımını Güzel Sanatlar Fakültemizden bir öğrencimiz tasarladı. Bu yönüyle de özel olan kitabımız, son depremlerle bir kez daha önemi ortaya çıkan bilimin gelişmesine ve öğrenciler tarafından daha çok benimsenmesine katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

Adıyaman’da da dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle yaşanan büyük yıkımın ardından Adıyamanlı çocuklara da “Herkes İçin Bilim” kitabının dağıtımının yapıldığını aktaran Rektör Hotar, “DEÜ olarak bölgeye yönelik yardım ve destek seferberliğimiz kapsamında, depremden etkilenen çocuklarımıza yönelik de önemli çalışmalar ortaya koyduk. Öğretim üyelerimiz ve gönüllü öğrencilerimizin desteği ile bölgede kurulan Oyuncak Atölyesinde, çocuklarımızın hoş vakit geçirecekleri çeşitli etkinlikler ile yaralarını sarmaya çalıştık. Yine ‘Herkes İçin Bilim’ etkinliği ile çocuklarla bilimsel deneyler ve eğitici uygulamalar gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra basımını yaparak Adıyaman’a götürdüğümüz ‘Herkes İçin Bilim’ kitabımızı, psiko-sosyal destek çalışmalarımız kapsamında depremzede çocuklarımıza dağıttık. DEÜ olarak farklı alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

DEÜ’ye teşekkür

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi ile eğitime yönelik iş birliği protokolümüz kapsamında bir çalışmayı daha hayata geçirdik. LGS öncesinde öğrencilerimize destek sağlayacağını düşündüğümüz bu anlamlı eseri hazırlayarak, öğrencilerimize dağıtımını sağlayan DEÜ ailesine ve programa katılımıyla bizleri onurlandıran Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkürlerimi iletiyorum.”