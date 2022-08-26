Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı çerçevesinde ‘100. Yaşında İzmir’de Bilim’ semineri düzenledi. Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üretimden istihdama tarihi ve kültürel zenginliklerine kadar birçok hususta farkını ortaya koyan kentimiz, zaman içinde bilimin de merkez üslerinden birisine dönüşmüştür” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı çerçevesinde ‘100. Yaşında İzmir’de Bilim’ semineri düzenledi. Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üretimden istihdama tarihi ve kültürel zenginliklerine kadar birçok hususta farkını ortaya koyan kentimiz, zaman içinde bilimin de merkez üslerinden birisine dönüşmüştür” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde, ‘100. Yaşında İzmir’de Bilim’ semineri düzenledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitleri Salonu’nda düzenlenen etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Bilim dünyasının temsilcilerinin ve İzmir’in bilimle geldiği stratejik konumun anlatıldığı etkinlikte, DEÜ’nün İzmir’e ve bilim dünyasına sağladığı katma değere de dikkat çekildi. Çalıştayda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Nükhet Hotar, “Bilim, keşfetmek ve anlamaktır; matematiğin dili ile konuşmaktır. Bu noktada yükseköğretim kurumlarının görevi de hayata dokunmaktır; inisiyatif almaktır; doğruları ve hakikatleri aramaktır. Bunları yaparken kentleri kalkındırmak ve toplumu aydınlatmak da sürecin ayrılmaz parçalarıdır” dedi.

Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında ve Cumhuriyet’in bugünlere gelmesinde İzmir’in önemli roller üstlendiğini belirten Rektör Hotar, “Yokluk içinde ve zorlu şartlarda kurulan devletimiz, yıllar içinde birçok badirenin üstesinden gelmiş, İzmir’imiz de üzerine düşen sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmiştir. Üretimden istihdama, tarihi ve kültürel zenginliklerine kadar birçok hususta farkını ortaya koyan kentimiz, zaman içinde bilimin de merkez üslerinden birisine dönüşmüştür” şeklinde konuştu.

"Kurumumuz kentimizin sosyal ve iktisadi hayatını zenginleştirmektedir"

"Küresel hedefleri olan araştırma üniversitemiz, birçok ilki ve yeniliği kentimize kazandırmış bir devlet kurumudur" diyen Hotar, “Günümüzde yaygın öğretim ve araştırma ağı ile birçok ilçede var olan kurumumuz, kentimizin sosyal ve iktisadi hayatını zenginleştirmektedir. Rektörlüğümüz ise bu gerçekliğe uygun planlarını hayata geçirmektedir. Öyle ki Kiraz’da kentimizin ilk veteriner fakültesini kurmamızın, Aliağa’da kentimizin ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesini inşa etmemizin ve ülkemizin ilk Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalını açmamızın arkasında, bu yaklaşım yer almaktadır” dedi.

DEÜ’nün kente kazandırmış olduğu akademik ve finansal yatırımlarla İzmir’e değer kattığını ifade eden Rektör Hotar, “DEPARK’ın Tınaztepe Yerleşkesindeki alanı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 60 oranında büyütüldü. ‘GAMA’ adını verdiğimiz hizmet binasını kazandırmak için ilk adımları attık. Yabancı Diller Yüksek Okulu 50 milyon TL’lik yatırımla yeni binasına kavuştu. Yaklaşık 30 milyon TL yatırım bedeli bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarını açtık. Bilişim altyapısı ve veri güvenliğine yönelik uygulamalarımızı, 6.4 milyon TL’lik yatırımla yeniledik. Alsancak’taki rektörlük binamız ve ekleri, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi. Diş Hekimliği Fakültesini kurduk, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini hizmete açtık. Yaklaşık 15 milyon TL yatırımla kurduğumuz Oksijen Üretim Merkez’ni, hastanemize kazandırdık. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini açtık, ülkemizin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini kurduk. URAP’ın açıkladığı 2021-2022 Dünya Alan Sıralaması listesine 8 alanda sıralamaya girme başarısını elde ettik, kurumsal akreditasyon belgesini aldık” şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan DEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Alın da, “Bilim Hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Temel bilimin amacı doğayı anlamak. Bu da nereden çıkıyor merak ediyoruz. Merak olmayınca bilim de olmuyor. Dolayısıyla biz de öğrencilerimize meraklı olmayı, merak etmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Mezunlarımızdan gördüğümüz kadarıyla da bun da başarılı oluyoruz; ancak bununla sınırlı kalmamamız gerektiğinin farkındayız; çünkü gelecek çocukların ellerinde. Bu amaçla çocuklara ve gençlere yönelik, ’Herkes İçin Bilim’ adlı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik ve bu çerçevede ortaokullara yönelik ilk kitabımız çıktı” dedi.