Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) düzenlediği “DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri”, üniversite tercihi yapacak gençleri bekliyor. 26-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte aday öğrenciler, 200’ün üzerinde DEÜ’lü akademisyen ve tanıtım görevlileriyle yüz yüze görüşme fırsatı yakalayarak tercih rehberliği hizmeti alacak. Etkinlik alanını ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “DEÜ olarak gençlerin geleceklerine yön verecek olan üniversite tercihlerinde doğru karar verebilmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da bu etkinliğimizi düzenledik” dedi.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesinin üniversite öğrencisi adaylarına ücretsiz tercih rehberliği sunduğu “DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri”, başladı. 26-28 Temmuz tarihleri arasında Alsancak’taki DEÜ DESEM Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte aday öğrenciler, DEÜ’lü akademisyenler ve tanıtım görevlileriyle yüz yüze görüşme fırsatı yakalayacak. DEÜ yetkilileri, DESEM’de kurulacak tanıtım masalarında, aday öğrencilere tercih maratonunda her bölüm için ayrı ayrı destek sunarken, çeşitli seminerler ve söyleşiler ile de genç adayların kariyer yolculukları farklı boyutlardan ele alınacak. Atölye çalışmaları ve yerleşke turlarının da yapılacağı, DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünce organize edilen programa, İzmir ve diğer illerden tüm üniversite adayları katılabilecek.

Doğru kaynaktan rehberlik

Üç gün sürecek DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri boyunca, aday öğrencilere başarı sıralamaları, burs imkanları, çift ana dal, yan dal, dikey/yatay geçiş, tercih ve sıralamalar konularında bilgi verilecek. Etkinliğin ilk gününde, programın yapıldığı DESEM Fuaye Alanı’nı ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, genç adayların tercihlerini doğru kaynaklarla yapabilmeleri için programın düzenlendiğini söyledi. Aday öğrenciler ve aileleriyle de bir süre sohbet eden Rektör Hotar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday öğrenci ve veliler için heyecan verici tercih süreci başladı. Üniversite adaylarının bu süreçte doğru bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri son derece önemli. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak gençlerin geleceklerine yön verecek olan üniversite tercihlerinde doğru karar verebilmeleri için tanıtım ve tercih programını organize ettik” diye konuştu.

DEÜ’ye davet

Genç adaylara, DEÜ’nün eğitim anlayışı, kampüs yaşamı, yurt imkanları, sportif alanları ve yurt dışı eğitim imkanları gibi birçok konuda bilgiler verdiklerini belirten Rektör Hotar, “Akademik kadromuz, idari birim temsilcilerimiz ve görevli öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte, geleceğin Dokuz Eylüllülerine zorlu tercih maratonunda ’Araştırma Üniversitemizi’, bölümlerimizi ve imkanlarımızı anlatıyoruz. Çeşitli kariyer seminerleri, atölye çalışmaları ve yerleşke turları da düzenlenen programımıza, tüm üniversite adaylarımızı bekliyor, onları Dokuz Eylül Üniversitesinin ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz. Bir kez daha tüm genç adaylarımıza başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz” ifadelerini kullandı.

200’ün üzerinde akademisyen bilgi veriyor

DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Didem Müge Siyez ise 28 Temmuz tarihine kadar sürecek olan program boyunca, DEÜ’nün tüm bölümleri için hazırlanan stantlarda aday öğrencilerin 200’ün üzerinde DEÜ’lü akademisyen ile bire bir görüşme imkânı yakalayacağını kaydederek şunları söyledi:

“Etkinliğimiz boyunca tüm üniversite aday öğrencilerine, yükseköğretim ve kariyer hayallerinde doğru kaynaktan rehberlik etmeye çalışacağız. Etkinlik süremizce ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan ‘Kendini ve Meslekleri Tanıma Rehberi’ni de aday öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıyoruz.”