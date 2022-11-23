Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tören düzenledi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi tarafından koordine edilen programa katılan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Gaziantep’teki terör saldırısı ile ilgili "Dünyada milletimizin gücünü test edecek, ferasetini sınayacak bir oluşum yoktur ve olmayacaktır. Milli eğitim camiamızda tek bir Ayşenur öğretmen yoktur, binlerce Ayşenur vardır" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tören düzenledi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi tarafından koordine edilen programa katılan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Gaziantep’teki terör saldırısı ile ilgili "Dünyada milletimizin gücünü test edecek, ferasetini sınayacak bir oluşum yoktur ve olmayacaktır. Milli eğitim camiamızda tek bir Ayşenur öğretmen yoktur, binlerce Ayşenur vardır" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesinde (BEF), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tören düzenledi. DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde Buca Eğitim Fakültesi tarafından koordine edilen programa; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, DEÜ Rektör Yardımcısı ve Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, DEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Umut Kafadar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesine uzun yıllar hizmet eden, Buca Eğitim Fakültesinin eski dekanlarından Prof. Dr. Adnan Gülerman, törende onur konuğu olarak yer aldı. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Reşat Postacıoğlu Konferans Salonunda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden ve şehit olan tüm öğretmenler için saygı duruşu ile başlayan tören programı, DEÜ BEF İzmir Mandolin Orkestrası tarafından "Öğretmen Marşı" icrası ile devam etti.

"Camiamızda binlerce Ayşenur var"

Programda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Gaziantep’teki hain terör saldırısına değinerek sözlerine başladı. Milli eğitim camiasında binlerce Ayşenur’un olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi ve önceki gün hain terör saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan hocamızı saygıyla yâd ediyoruz. Her şeye rağmen öğretmenlerimizin heyecanlarına ortak olduğumuzu, bir yandan da acılarını paylaştığımızı belirtmek istiyorum. İnsanlıktan nasibini alamayanlar, okullarımızı, öğretmenlerimizi ve huzurumuzu tekrar hedef almaya yeltendi. Dünyada milletimizin gücünü test edecek, ferasetini sınayacak bir oluşum yoktur ve olmayacaktır. Milli eğitim camiamızda da tek bir Ayşenur öğretmen yoktur, binlerce Ayşenur vardır; yani bir öğretmenimiz değil, binlercesi o okulda görev almak için yola çıkmaya hazırdır. Terör gruplarının ve dışarıdan onları destekleyen küresel şebekelerin anlayamadığı gerçek budur” dedi.

Konuşmasının devamında, yetiştirdiği öğretmenler ile Türkiye’nin önde gelen eğitim fakültelerinden olan DEÜ Buca Eğitim Fakültesinin başarısına değinen Rektör Hotar, “Milletimize sonsuz bir bağlılıkla hizmet eden Buca Eğitim Fakültemiz, çağdaş eğitim metot ve uygulamalarının yapıldığı, ulusal standartlarda öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren bir kurumdur. Fakültemizin buradaki başarısında, öğretmen adayı öğrencilerimizin bilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirecek özgün yaklaşımlar yer almaktadır. Burada hocalarımızın gayretleri ve çalışmaları da, milli eğitim politikalarımız için değerlidir. Biz, aynı zamanda, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirecek öğretmenleri yetiştirmekte ve projelere imza atmaktayız. Örneğin; fakültemiz bünyesinde engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak ve akran reddini önlemek amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Eylül Bebekler’ projesi, bu anlayışımızın bir sonucudur. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda eğitimde erişilebilirlik bayrağı alan ve üç anabilim dalı Engelsiz Program Nişanına layık görülen fakültemizde, her adım bir öncekinin tamamlayıcısı ve bir sonrakinin başlangıcı niteliğindedir” diye konuştu.

Öte yandan törende konuşan Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de, öğretmenlerin toplumlara yol gösteren bir rehber olduklarını vurguladı.

Programda söz alan DEÜ Rektör Yardımcısı ve Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Esra Bukova Güzel ise “Bu yılda 2017’de şehit olan Necmettin öğretmenimiz için bir anma videosu hazırladık. Tüm öğretmenlerimize, mesleklerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

DEÜ’de geçen 50 yıl

1973 yılında, DEÜ İzmir Eğitim Enstitüsü öğrencisi olarak başladığı DEÜ kariyerinden 50 yıl sonra 2023 yılı itibariyle emekliye ayrılacak olan DEÜ Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gönül Durukafa da, törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Durukafa, yarım asırlık üniversite anıları ve deneyimlerini aktardığı konuşmasında, “Öğretmenlik mesleği bir tutkudur. Bugün aramızda yarının öğretmenleri de bulunuyor. Ne mutlu onlara ki, ülkemizin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, yaşam boyu öğrenmek isteyen öğretmen adayları olarak yetiştiriliyorlar. Hepinize kariyerlerinizde başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Törende onur konuğu olarak yer alan, Dokuz Eylül Üniversitesine uzun yıllar hizmet etmiş Prof. Dr. Adnan Gülerman da programda bir konuşma yaptı.

Geçmişten bugüne Dokuz Eylül Üniversitesi anılarından oluşan anlatımları ile salonu dolduranlara duygu dolu anlar yaşatan Gülerman’a, konuşmasının sonunda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından 1982 tarihli dönem gazetesinin yer aldığı hediye takdim edildi.

DEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Umuf Kafadar da, 24 Kasım Öğretmenler Gününün toplumdaki yeri, öğretmenlik mesleği ve önemine dikkat çekti. Öte yandan Öğretmenler Günü programının ardından, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Sergisinin açılışı yapıldı. 16 eserden oluşan sergiyi inceleyen Rektör Hotar ve diğer tören konukları, eserler hakkında bölüm akademisyenlerinden bilgi aldı.