Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin 2022-2023 akademik yıl açılışı ve beyaz önlük giyme töreni, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası standarttaki tıp fakültemiz, ulusal sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu donanımlı hekimleri yetiştirmekte, ülkemizin dört bir yanında hekimlerimiz hastalara şifa dağıtmaktadır” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin 2022-2023 akademik yıl açılışı ve beyaz önlük giyme töreni, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası standarttaki tıp fakültemiz, ulusal sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu donanımlı hekimleri yetiştirmekte, ülkemizin dört bir yanında hekimlerimiz hastalara şifa dağıtmaktadır” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi fakülteleri, yeni eğitim-öğretim dönemine ‘merhaba’ demeye devam ediyor. Son olarak, DEÜ Tıp Fakültesi 2022-2023 akademik yıl açılışı ve beyaz önlük giyme töreni, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde düzenlendi.

Yerleşkedeki Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe; üniversite üst yönetimi, 2022-2023 akademik yılında tıp fakültesine yerleşen öğrenciler ve aileleri ile fakülte öğretim üyeleri katıldı.

Törene video konferans aracılığıyla katılarak açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Tıp Fakültesinin Türkiye’nin saygın ve köklü markalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Fakültemiz, ulusal sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu donanımlı hekimleri yetiştirmekte ve bilimsel çalışmalarıyla tıp dünyasına katkı sağlamaktadır. Yüksek eğitim standartlarına ve teknik imkânlara sahip fakültemizden mezun olan hekimlerimiz, ülkemizin dört bir yanında hastalara şifa dağıtmaktadır. 2021-2022 URAP Dünya Alan Sıralamalarında tıp ve sağlık bilimleri alanında ülkemizde 7’nci ve dünyada 611’inci sırada bulunan araştırma üniversitemizin sağlık eğitimindeki yakaladığı başarısı ise ulusal sağlık politikalarında, hasta memnuniyetinde ve özgün bilimsel çalışmalarda kendisine yer bulmaktadır” diye konuştu.

DEÜ Rektörlüğü olarak bilimsel çalışmaların teşviki hususunda şeffaf, adil ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile yol aldıklarını hatırlatan Rektör Hotar, “Öğrenci odaklı fakültemizde, akademik faaliyetlere ve sağlık hizmetlerimizin aksatılmadan sürdürülmesine önem vermekteyiz. Bu noktada, tıp eğitimi ile hastanemizin kamu hizmetlerindeki güncel gelişmeleri yakından takip etmekte; muhtemel sorunların çözümü ve yapacaklarımız konusunda fikir birliğiyle hareket etmekteyiz. Teknik ve idari bütün olanaklarımızı sunduğumuz birimimizde bilimsel teşvik mekanizmalarını çeşitlendirmeye, fiziki yatırımları gerçekleştirmeye, özlük haklarını iyileştirmeye odaklanıyoruz. Bu süreçte, büyük ailemizin fertlerinin desteğini ise her zaman yanımızda hissetmekteyiz. Bilimsel çalışmaları teşvik etmenin yanı sıra, fırsat ve imkânları da yol arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza sunmaya özen göstermekteyiz” dedi.

Tıp alanında ekol olma hedefinin gerçekleşmesi adına rektörlük olarak birçok yatırımı da hayata geçirmeleri gerektiğini ifade eden Rektör Hotar, DEÜ Tıp Fakültesinin gelecek dönem vizyonunu değerlendirdi.

Rektör Hotar, “Mesleki ilke ve değerler ekseninde sürdürülen tıp eğitimimizin kalitesini daha da artırmaya, fakültemiz çalışanlarının da kaygılardan uzakta daha rahat bir ortamda bulunmasına dikkat etmekteyiz. Uluslararası standartlardaki tıp eğitimine, devletimizin sağlıkla ilgili stratejik planlarına ve kentimizin ihtiyaç duyduğu alanlara odaklanan bir anlayışa da sahibiz. Tıp eğitimimiz, bu yaklaşımımızın bir yönünü oluştururken; sağlıkta kümelenme ve sağlık turizmi konuları da diğer yönünü teşkil etmektedir. Dolayısıyla yeni yatırım ve hizmetleri kazandırmaya da özen göstermekteyiz. Bu anlayışımıza uygun olarak, görev süremiz boyunca, tıp ve sağlık alanında ciddi yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönemde de fakültemizin gücünü artırıp kabiliyetini geliştirecek yeni projeler planlıyoruz. Böylece, yüksek standartlarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir öğretim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip Dokuz Eylül Üniversitesinde, tıp eğitimi almanın ayrıcalık teşkil ettiğini aktaran Rektör Hotar, “İlerleyen yıllarda mezun olacak; çok yönlü düşünen, ahlaklı ve bilgili hekimler olarak insanlık için çalışacaksınız. Bu zorlu yolculukta, önemli olan hekimlik mesleğine ilişkin edinimlerinizi sürekli güncellemenizdir. Hızla değişen dünyamızda zamanı yakalamak sadece sahip olduğunuz bilgilerle değil; aynı zamanda aklınızı kullanabilmeniz ve muhakeme yeteneğinizle mümkündür. Bu yüzden tıp eğitiminin hayat boyu sürdüğünü hatırlatmak isterim” ifadelerinde bulundu.

"Hayata olumlu bakacağız"

Rektör Hotar, konuşmasının devamında şunları aktardı:

“Son sınıfa yaklaşan öğrencilerimizin zihinlerinde, Tıpta Uzmanlık Sınavı olabilir; ancak bu sınav, mesleğinizin bir ileri aşamasıdır. Önemlidir; ancak bunun kadar dikkat edilmesi gereken mesele, insani değerlerinizi korumanız ve zorlukların hayatınız boyunca karşınıza çıkacağını bilmenizdir. Hekimlik mesleğini icra etmenin sadece maddi temellerinin olmadığını fakültemizdeki hocalarımız, size anlatacaktır. Dolayısıyla siz de biz de hayata, her zaman olumlu tarafından bakacağız… Bu düşüncelerle fakültemizin yeni akademik yılının başarılı geçmesini diliyorum. Fakültemize ve hastanemize emek veren ve aramızdan ayrılan değerlerimizi rahmetle anıyorum. Korona virüsü pandemisinde ve şu anda, görevlerini fedakârlıkla yerine getiren hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum.”

Tören programında konuşan DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Nur Olgun ise eğitim programlarının ve içeriklerinin teknolojik gelişmeleri, teorik ve uygulamalı eğitim programlarını kapsadığını ifade ederek, “Yeni eğitim-öğretim döneminin hepimiz için sağlıklı, huzurlu geçmesini diliyorum. Aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın çabaları ile elde ettiğimiz ‘araştırma üniversitesi’ sorumluluğumuzla, sizlerle el ele başarılara yürüyeceğimize olan inancım tam” açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından bölümlerine dereceyle yerleşen öğrencilere hediyeler takdim edildi. Etkinlik, öğrencilerin Tıbbiye Andı’nı okuması ve etkinliğe katılanların hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.