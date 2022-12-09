Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü ev sahipliğinde, “Bilim, Sanat ve Sporun Işığında Engelsiz Yaşamlar” isimli etkinlik düzenlendi. Etkinliğe; mücadele ile geçen yaşamının “Buğday Tanesi” filmi ile beyaz perdeye aktarıldığı AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, onur konuğu olarak katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü ev sahipliğinde, “Bilim, Sanat ve Sporun Işığında Engelsiz Yaşamlar” isimli etkinlik düzenlendi. Etkinliğe; mücadele ile geçen yaşamının “Buğday Tanesi” filmi ile beyaz perdeye aktarıldığı AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, onur konuğu olarak katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Bilim, Sanat ve Sporun Işığında Engelsiz Yaşamlar” isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, mücadele ile geçen yaşamının “Buğday Tanesi” filmi ile beyaz perdeye aktarıldığı AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İŞ-KUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, sivil toplum örgütü temsilcileri, DEÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir’in köklü yükseköğretim kurumlarından DEÜ’nün, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme misyonlarının yanı sıra; engelsiz toplum ve üniversite anlayışını benimseyen çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Rektör Hotar, “Üniversitemiz, birey ve toplum hayatını güçlendirecek çalışmalara önem vermektedir. Engelsiz toplum ve üniversite anlayışını benimseyen araştırma üniversitemiz, bu alanda birçok projeye imza atmakta, ülkemizin ve kentimizin geleceğine yatırım yapmaktadır. Bu süreçte yüksek insani değerlere odaklanan, özel gereksinimli bireylerin hak ve menfaatlerini geliştirmeye özen gösteren kurumumuz, çeşitli etkinlikler düzenlemekte, kamuoyunu aydınlatmaktadır. Bugünkü program da, aslında bu konudaki bakışımızı özetler niteliktedir” dedi.

Filmin özel gösterimi DEÜ’de yapıldı

Etkinliğe katılan Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın yaşamını konu alan “Buğday Tanesi” filminin bir gün önce Dokuz Eylül Üniversitesinde özel gösterimle öğrencilerle buluştuğunu hatırlatan Rektör Hotar, “Bugünkü anlamlı programımızda konuğumuz Milletvekili Serkan Bayram’ın gerçek yaşam öyküsünü konu alan, milyonların sesi olarak duygularımıza hitap eden ‘Buğday Tanesi’ filminden çok etkilendik. Engelsiz toplum isteği ile meclis çalışmalarını sürdüren ve dezavantajlı gruplara yönelik birçok kazanımın altında imzası bulunan Serkan Bayram’a ve bugünkü etkinliğimize katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Henüz bebekken, Erzincan’da bir buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, onur konuğu olarak katıldığı programdaki konuşmasında, yaşama tutunma mücadelesi ve milyonlara umut olma hikâyesine değindi.

3 Aralık Engelliler Günü’nde İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde galası yapılan ’Buğday Tanesi’ filminden bahseden Bayram, zorlu hayatında karşısına çıkan engelleri aşmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, “Buğday Tanesi’nin senaryosu tamamen organik ve orijinaldir. Türkiye’de yaklaşık olarak 10 milyona yakın engelli birey var. Bu rakam aileleri ile birlikte 40 milyona tekabül ediyor. Bu film, 10 milyon engelli kardeşimize ve herhangi bir şeyi başarmak isteyen birçoğumuza umut ışığı olacak. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, 20 yıl boyunca engelliler alanında sessiz devrim gerçekleşti. Yeni yapılan yatırımlarla engelliler alanındaki devrim sürüyor” açıklamalarında bulundu.

Rektör Hotar’a teşekkür

Beyaz perdeye aktarılan Buğday Tanesi filminden elde edilecek gelirin engellilere yönelik çalışmalar yürüten bir derneğe bağışlanacağını söyleyen Bayram, “Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, başrolünde şarkıcı Kutsi’nin yer aldığı filmimize şuan yoğun bir ilgi var. Kapalı gişe olarak film gösterimi sinema salonlarında devam ediyor. Bu etkinlik vesilesi ile rektörümüze, meclis faaliyetleri sırasında engelliler yasası çalışmaları ve bugüne kadarki katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Tüm engelli bireyler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bizlere destekleri için bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2022 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre, dezavantajlı gruplara yönelik düzenlediği bin 615 faaliyet ile Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında bu alanda en çok etkinlik düzenleyen üniversite olan Dokuz Eylül Üniversitesi, “Bilim, Sanat ve Sporun Işığında Engelsiz Yaşamlar” isimli etkinlik ile anlamlı bir programa daha imza atmış oldu.

Konuşmaların ardından etkinlikte, görme engelli Ressam Eşref Armağan çevrim içi bir söyleşi gerçekleştirirken, günün anısına bir resim de çizdi. Program, Ampute Futbol Milli Takımı kalecisi Erdi Arslan ve Sesi Görenler Milli Takımı sporcusu Hasan Şatay’ın konuşmacı olarak katıldıkları “Milli Sporcularımızdan Yansımalar Söyleşisi” ile sona erdi.