Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesinde, tören heyecanı yaşandı. Fakülteye kazandırılan yeni derslik, laboratuvarlar ve ameliyathane merkezi açılışlarının da yapıldığı törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hekim olma yolunda ilerleyen evlatlarımızın başarıları, gurur kaynağı olarak bizlere de güç ve moral veriyor. Onlara güveniyor ve kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesinde, tören heyecanı yaşandı. Fakülteye kazandırılan yeni derslik, laboratuvarlar ve ameliyathane merkezi açılışlarının da yapıldığı törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hekim olma yolunda ilerleyen evlatlarımızın başarıları, gurur kaynağı olarak bizlere de güç ve moral veriyor. Onlara güveniyor ve kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesi olarak Kiraz’da kurulan DEÜ Veteriner Fakültesindeki törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, DEÜ Rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende ayrıca, DEÜ Veteriner Fakültesine kazandırılan yeni derslik, laboratuvarlar ve ameliyathane merkezinin açılışları yapıldı.

"Başarıları gurur kaynağımız"

Törende yaptığı konuşmasında beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını atan DEÜ’lü öğrencilere seslenen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu yıl kayıtlanan 80 öğrencimiz ile birlikte toplam 197 öğrencisi bulunan veteriner fakültemiz, geleceğin yetkin veteriner hekimlerini yetiştirmek üzere öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Diğer akademik birimlerimize olduğu gibi veteriner fakültesine verdiğimiz önemle fakültemiz, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Hekim olma yolunda ilerleyen evlatlarımızın başarıları, gurur kaynağı olarak bizlere de güç ve moral veriyor. Onlara güveniyor ve kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum” dedi.

DEÜ’de veterinerlik eğitimi almanın ayrıcalık olduğunu belirten Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, hayvanların yaşam haklarına ve hayvancılık sektörünün bilimsel çalışmalar doğrultusunda desteklenerek sağlıklı şekilde gelişmesine önem verdiklerini kaydetti.

Rektör Hotar, “Bu düşüncemizin ve çabalarımızın bir sonucu olarak, İzmir’in ilk veteriner fakültesini Kiraz ilçesinde kurduk ve 2019 yılı itibariyle öğretim ve araştırma faaliyetlerimize başladık. Kiraz ve bölgenin kalkınmasında önemli rol sahibi fakültemize, bugün ayrıca yapımı tamamlanan derslik, laboratuvarlar ve ameliyathane merkezimizi kazandırdık ve öğrencilerimiz ile akademisyenlerimizin kullanımına sunduk. Hayırlı olmasını diliyorum. Kiraz Belediyesi ile sokak hayvanlarına yönelik örnek olacak bir barınak çalışmamızın da sonuna yaklaştık. Umuyorum ki bu merkezin de açılışını yakında yapacağız” diye konuştu.

"Gayretimiz öğrencilerimiz için"

DEÜ Veteriner Fakültesinin uluslararası standartlarda eğitim anlayışı ile bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlara odaklanan bir anlayışa sahip olduğunu aktaran Rektör Hotar, “Gayretlerimizi, öğrencilerimiz alanlarında yetkin bireyler olarak yetişirken, eğitim-öğretim hayatlarını olabildiğince konforlu bir şekilde sürdürmeleri üzerine yoğunlaştırıyoruz. Bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de fakültemizin gücünü artıracak yeni projeler planlıyoruz. Böylece yüksek standartlarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir öğretim ortamını korumayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut ise tören programında yaptığı konuşmasında, henüz ilk mezunlarını vermemiş olan DEÜ Veteriner Fakültesinin, başarı sıralamasında Türkiye’deki veteriner fakülteleri arasında ilk 10 içinde yer almasına vurgu yaptı.

Bulut, “Beyaz önlüğün anlamı saflık, dürüstlük ve kusursuzluktur. Sadece fiziki anlamda değil, manevi anlamda da bu önlükler, hasta ve mesleğe karşı sorumluluk duygusuyla dürüstlük ve içtenlikle taşınmalıdır” ifadesinde bulundu.

Tören programının ardından DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, açılışı yapılan derslik, laboratuvar ve ameliyathane merkezlerini öğrencilerle birlikte gezdi. Öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çekilen Rektör Hotar, ardından DEÜ’nün sosyal sorumluluk projelerinden olan “Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk için Mesafeleri Aşıyoruz” isimli programda Kirazlı aileler ile bir araya geldi.