Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde, ‘Atıksız Körfez, Dönüşen Gelecek’ projesi çerçevesinde multidisipliner bir panel düzenlendi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün öncülüğünde İzmir Körfezinin balık ağı, plastik gibi kirlilik etkenlerinden arındırılması hedefiyle yürütülen projeye ilişkin panelde, atıksız körfez ve denizlere dair görüşler paylaşıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde, ‘Atıksız Körfez, Dönüşen Gelecek’ projesi çerçevesinde multidisipliner bir panel düzenlendi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün öncülüğünde İzmir Körfezinin balık ağı, plastik gibi kirlilik etkenlerinden arındırılması hedefiyle yürütülen projeye ilişkin panelde, atıksız körfez ve denizlere dair görüşler paylaşıldı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün öncülüğünde, İzmir Körfezinin tamamının balık ağı, plastik gibi kirlilik etkenlerinden arındırılması hedefiyle yürütülen ‘Atıksız Körfez, Dönüşen Gelecek’ projesi çerçevesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde bir panel düzenlendi. Atıksız bir körfez ve temiz denizlere dair görüşlerin multidisipliner olarak paylaşıldığı DEÜ Sabancı Kültür Sarayındaki panele; Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi, öğrenciler, İzmir iş dünyası ve üniversite temsilcileri katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, panele çevrim içi katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Tek oturumdan oluşan panelin açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaklaşık bir yıldır sürdürülen proje hakkında değerlendirmelerini panel katılımcılarıyla paylaştı.

DEÜ’nün çevre dostu bir üniversite misyonu ve bu çerçevede birçok sosyal sorumluluk projesinin ana aktörü olduğunun altını çizen Rektör Hotar, “Bu proje, hem yaşadığımız çevreyi koruyup kollamayı hem de faydalı dönüşüm anlayışını pekiştirmeyi hedeflemektedir. Bu yıl Green Metric dünya üniversiteleri sıralamalarında 88 basamak birden yükselerek 207’nci sıraya yerleşen, ülkemizde ise devlet üniversiteleri arasında 11’inci olan büyük ailemiz, denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması için de özenle çalışmaktadır. Sıfır Atık Belgesine sahip 15 yerleşkesi olan üniversitemiz, atıkların geri dönüştürülebilmesi için de yoğun mesai harcamaktadır. Üniversitemizin buradaki hassasiyeti, sadece 1 yıl içinde 323 ton atığın geri dönüşümü sağlanmıştır” dedi.

‘Atıksız Körfez, Dönüşen Gelecek’ projesi çerçevesinde DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve DEÜ topluluklarının, özverili çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Rektör Hotar, “Konak Kaymakamlığının, Sahil Güvenlik Komutanlığının, İzmir Emniyet Müdürlüğünün, üniversitelerin ve İzmir iş dünyasının katkı sunduğu projenin bilimsel toplantısında, proje çıktılarının ışığında daha temiz bir çevre ve Körfez için önerilerimizi paylaştık. Denizci üniversitemiz, enstitümüz aracılığıyla deniz yaşamı ve kaynakları, oşinografi, deniz jeolojisi, su altı arkeolojisi ve gemi inşaat mühendisliği gibi birçok disipline yönelik eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Birimimizin buradaki çıkış noktası aynı zamanda, denizlerdeki yaşamı tehdit eden sorunlara çözüm bulmak; gıda ve enerji gibi küresel konularda lisansüstü düzeyde araştırmalar yapmak; deniz yaşamı için kamuoyu oluşturmaktır” diye konuştu.

Atıklar dönüştürüldü

Proje çerçevesinde, İzmir Körfezindeki plastik kirliliğine dikkat çekmek ve denizden toplanan plastik atıkların geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla DEÜ tarafından yürütülen çalışmalara da değinen Rektör Hotar, “DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitümüze bağlı Eklemeli İmalat Laborutuvarındaki üç boyutlu yazıcılarda atıkların geri dönüşümünde önemli çalışmalar yürüttük. Bu proje ile atık plastiklerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi gerçeği de vurgulanmış oldu. Bu durum ise üniversitemizin öncü, yenilikçi ve iş birlikçi yönüne işaret etmektedir. Sosyal ve ekonomik katkılarını da öngördüğümüz bu girişimin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta büyük ailemizin fertleri olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Fotoğraf sergisi açıldı

Programa, açılış konuşmalarının ardından panel ile devam edildi. Panel oturum başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür V. Prof. Dr. Nil Kula Değirmenci’nin yaptığı panelde; DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Gökdeniz Neşer, DEÜ Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Çavaş, Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Şensurat Genç ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ozan Düzbastılar, sunumlarıyla ‘Atıksız Körfez, Dönüşen Gelecek’ projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Panelin ardından, proje çerçevesindeki İzmir Körfezinde yapılan temizlik çalışmaları sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.