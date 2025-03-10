Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) tarafından düzenlenen “DETTO ile Proje Yolculuğu” etkinliği, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirerek proje geliştirme süreçlerine ışık tuttu. Üç gün süren programda, TÜBİTAK destekleri, Ufuk Avrupa Programı ve akademik girişimcilik konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) koordinasyonunda düzenlenen “DETTO ile Proje Yolculuğu: Destekler, Deneyimler, Başarılar” başlıklı eğitim ve deneyim paylaşımı etkinliği tamamlandı. DEÜ Rektörlük Yerleşkesi Bordo Salon'da üç gün süren etkinliğe; DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve Prof. Dr. Caner Çavdar, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve DETTO yönetimi, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı.

6-8 Mart tarihleri arasında 15 farklı oturumda gerçekleşen programda, akademisyenler ve sektör temsilcileri, proje fikirlerini detaylandırma, proje gelişim aşamaları ve gerçeğe dönüştürme süreçleri hakkında uzmanlarla görüşerek detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

GELECEĞE YÖN VEREN PROJELER

Etkinliğin ilk günkü açılış oturumunda konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, programın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, geleceği şekillendirmek ve inşa etmek isteyen girişimciler için önemli bir buluşma noktası. Üniversite-sanayi iş birliklerini destekleyen, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geleceği tasarlayan bu merkez, büyük projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyor. Bu etkinliğimiz işte tam bu noktada projelerin filizlenmesi, kapsamlarının tartışılması ve yol haritasının çıkarılması adına önemli bir misyon yükleniyor. Buradan çıkacak projelerle Üniversitemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayabiliriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARILAR SAĞLIYOR”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar ise etkinliğin ikinci gününde yaptığı konuşmada, DETTO ve DEPARK’ın girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılara dikkat çekerek şunları söyledi: "Üniversitemizin girişimcilik ekosistemine yön veren DETTO ve DEPARK, yenilikçi fikirlerin gelişmesine ve sanayi ile güçlü iş birlikleri kurulmasına öncülük ediyor. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin proje üretme süreçlerine rehberlik ederek sürdürülebilir başarılar elde etmelerini sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

KAPSAMLI BİLGİLENDİRMELER

Program kapsamında, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Bilimsel Programlar Kıdemli Uzmanı Hamit Taş, TEYDEB programları hakkında detaylı bilgiler sunarken; TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) Mühendislik Araştırma Destek Grubu Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Elif Aydın, ARDEB programları ile TÜBİTAK COST ve İkili İş Birliği Programları hakkında bilgilendirme yaptı.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz ise Ufuk Avrupa Programı (HE) kapsamında proje hazırlık süreçleri, çağrı analizi, iş planı süreçleri ve proje türleri üzerine katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden Doç. Dr. Serhat Tozburun ise TÜBİTAK destekli Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Consolidator Grant çağrısı kapsamında 1,6 milyon avro hibe desteği alan Clarisurge adlı projesi hakkında son gelişmeleri paylaştı.

Etkinlikte ayrıca DEÜ’lü akademisyenler kendi deneyimlerini paylaşarak proje süreçlerine dair tecrübelerini aktarırken, akademisyenler ve sektör temsilcileri de araştırma projelerine yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı buldu.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

Etkinliği değerlendiren DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut ise şunları söyledi: “Üniversitemiz akademisyenlerini, araştırmacılarını ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bu etkinlik, proje süreçlerinde karşılaşılan zorluklara çözümler sunmanın yanı sıra yeni iş birliği fırsatları oluşturma açısından da büyük önem taşıyor. ARDEB, TEYDEB ve AB fonları gibi kritik destek programlarının detaylı şekilde ele alındığı bu üç günlük program, katılımcılarımıza önemli bilgiler sağladı. Akademisyenlerimizin ve girişimcilerimizin bilimsel araştırmalarını ve inovasyon odaklı projelerini daha ileriye taşımasına katkı sunacak bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Etkinliğe katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”

2024 yılı TÜBİTAK TEYDEB programları kapsamında destek alan akademisyenlere ve iş birliği yaptıkları firmalara ödüllerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç tarafından takdim edilirken; programda 2024 yılı TÜBİTAK ARDEB programları kapsamında destek alan akademisyenlere ise ödüllerini Prof. Dr. Caner Çavdar verdi.