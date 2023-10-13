Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 2023-2024 akademik yılı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Muhterem Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, üniversitemizi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında daha ileriye taşımak, nitelikli ve donanımlı akademisyenlerinin yetiştiği özgün bir eğitim yuvası olarak insanlığa fayda sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 2023-2024 akademik yılı açılışı nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. Üniversite üst yönetimi, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı çelenk sunma töreninde, DEÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri ve yaptığı hizmetler vurgulandı.

Prof. Dr. Hotar, üniversitenin, kentin dört bir yanına yayılarak bireylerin ve toplumun hayatında önemli etkiler bıraktığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği refah ve bilgi toplumu için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Rektör Hotar, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü, İzmir’in kurtuluşunun 101’inci ve üniversitemizin kuruluşunun 41’inci yılının aynı dönemde yaşandığı bir döneme merhaba dedik. Üniversitemizin, birçok alanda akreditasyon alması, ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer alması bizi mutlu ediyor. Bu başarıyı elde ederken katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun eserleri hayata geçirmeyi de hedefleyen kurumumuz, refah ve bilgi toplumu için çalışmaktadır. Bu noktada Türkiye’nin yükseköğretim hayatında ciddi sorumluluklar üstlenen büyük ailemiz, birçok ilki başarmış; sosyal, ekonomik ve kültür hayatımızı zenginleştirmiş; ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmuştur. Aidiyet duygusu içinde böylesi özel bir kurumun mensubu olmak ise hepimiz için onur ve mutluluk kaynağı teşkil etmiştir” dedi.

“Bilimi ve kamusal hizmeti birleştirdik”

Dokuz Eylül’ün bilim üretmenin yanında, toplumsal bir sorumluluğunun bulunduğu belirten DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, "Aklın, bilimin ve vicdani değerlerin gücünden ilham alan kurumumuzun bilimsel duruşu hem dünyaya örnek hem de insanlığın geleceğine umut olmaktadır. Bu noktada bilim dünyasının temsilcileri olarak bizler de öğretim ve bilimsel faaliyetlerini kamusal hizmetleri ile bütünleştiren kurumumuzun himayesinde daha fazlası için emek sarf etmekteyiz. Rektörlük olarak biz de el birliği ile bugünlere getirdiğimiz üniversitemizin yeni dönemde ufkunu genişletmeyi, ülkemize ve kentimize güç katacak yenilikçi bilimsel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bilim insanlarımızın eşsiz bilgi ve deneyimi, mesai arkadaşlarımızın fedakarlıkları, öğrenci ve paydaşlarımızın destekleri ile bu yolda, adım adım ilerlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz temel hedefimiz”

Rektör Hotar, "Öğrencilerimiz temel hedefimiz. Onların milli ve manevi değerlere sahip, ülkemizin başarı odaklı hedeflerine göre yetiştirilmesi, önce ailesi ve vatanına ardından mesleğine faydalı bireyler olması çok önemlidir. O çocuklar, evlatlarımız; aileleri tarafından bize emanetler. Bizim bu emanetleri en iyi şekilde sahip çıkarak; topluma, ülkeye, insanlığa en iyi şekilde hazırlamak görev ve sorumluluğumuzdur. Her türlü imkanı devletin verdiği bir kurum olarak bu sorumluluğu daha fazla hissediyoruz. Bu amaçla gece-gündüz çalışan bir yönetimiz. Tüm çabamız öğrencilerimizin rahatı ve başarılı olması üzerinedir. Üç büyük kampüsü, 14 yerleşkesi ve 70 bin öğrencisi olan bir üniversiteyiz. Büyük bir şehir üniversitesi olarak elde ettiğimiz başarılar yadsınamaz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda sözü olanlara da verecek çok cevabımız var, bunu da hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

“Bölgenin en büyük tıp fakültesine sahibiz”

DEÜ Tıp Fakültesinin bölgenin en büyük sağlık kurumu olduğunu belirten Rektör Hotar, "İnsan sağlığına birebir dokunuyoruz. Can ve sağlık her şeyden önce gelmektedir. Onların şifa bulması ve sağlık çalışanlarımızın çalışma ortamlarının iyileştirilmesi de hedeflerimiz arasındadır. Bunun için çok büyük yol kat ettik. En çok tercih edilen fakültelere sahibiz. Öğrenci memnuniyeti konusunda olumlu dönüşler alıyoruz. Tabii ki kat edeceğimiz yollar var. Önemli olan bu yola girmek ve bu yolda ilerlemektir” diye konuştu.

“Ülkemizin stratejik alanlarına odaklandık”

“Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, ülkemizin ve kentimizin beklentilerini de göz önüne alacağımız bu süreçte; mensuplarımız ve vatandaşlarımızla iletişimimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz” diyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni akademik yılda yeni yatırımları ve hizmetleri hayata geçirmeye, ulusal ve uluslararası işbirliği fırsatlarında etkin roller üstlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizin ve kentimizin beklentilerini de göz önüne alacağımız bu süreçte mensuplarımız ve vatandaşlarımızla iletişimimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Birçok ilki başaran ailemizin, yeni dönemde de araştırmalarını, projelerini, öğretim faaliyetlerini mensuplarımızın çabalarıyla sürdüreceğine inanıyoruz. Yerelden küresele her noktada bütüncül bir anlayışa sahip olmanın önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda kurumsal hareket alanımızı genişletmekte, ülkemizin stratejik alanlarına odaklanmakta kararlıyız. Yüksek Öğretim Kurulunun 2023 üstün başarı ödüllerinin takdiminin yapıldığı akademik yılı açılış programındaki konuşmalarında; ilime, bilime, kültüre ve eğitime yapacakları her türlü nitelikli çalışmada üniversitelere destek olma sözü Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.”