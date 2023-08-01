Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından olan Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi, yurt dışındaki öğrencilerin gözdesi oldu. Üç başvuru dönemde 106 ülkeden toplam 24 bin 276 yabancı uyruklu öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavına (DEYÖS) başvuru yaptı.

Yurt dışından öğrenci kontenjanları çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ), ön lisans veya lisans öğrenimi yapmak isteyen adayların yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavına (DEYÖS), yurt dışındaki öğrencilerden yoğun bir katılım gerçekleşti. DEYÖS’e 1’inci başvuru döneminde 96 ülkeden 9 bin 98 başvuru, 2’nci başvuru döneminde 57 ülkeden 2 bin 153 başvuru, 3’üncü başvuru döneminde de 106 ülkeden 13 bin 25 başvuru yapıldığı açıklandı.

Dokuz Eylül Üniversitesinin yurt dışında önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün yabancı öğrenciler tarafından yoğun şekilde tercih edilmesinin, uluslararası tanınırlık açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Rektör Hotar, “Öğrenci merkezli, yenilikçi bir üniversite olan araştırma üniversitemiz, uluslararası öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Ülkemizin ve Üniversitemizin genel başarı çıtasını daha yükseğe taşımak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.