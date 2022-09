Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2022-2023 akademik yılı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 3 Ekim 2022’de başlayacak öğretim ve araştırma faaliyetleri, 23 Haziran 2023’te son bulacak. Yeni akademik yıla dinamik şekilde gireceklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemize yeni katılan mensuplarımızla birlikte akademik çalışmalarımıza heyecanla başlayacak, kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu süreçteki hedefimiz ise ülkemizin yükseköğretim politikalarına destek vererek hem uluslararası sıralamalardaki yükselişimizi sürdürmek hem de kentimize değer katmak olacak” dedi.

Türkiye’nin köklü devlet kurumlarından birisi olan DEÜ, yaz ayları boyunca sürdürdüğü yenileme ve iyileştirme çalışmalarının ardından 2022-2023 akademik yılı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 3 Ekim Pazartesi günü başlayacak öğretim faaliyetleri, 23 Haziran 2023 Cuma günü son bulacak. İzmir geneline yayılmış yerleşkelerinde uluslararası standartlardaki öğretim faaliyetlerine başlayacak olan DEÜ, bu yıl 69 bin 625’i öğrenci, 3 bin 142 akademik personel ve 5 bin 16 idari kadrosu ile yeni akademik yıla “Merhaba” diyecek. Yeni akademik yıla son derece iyi hazırlandıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemizin İzmir genelinde bulunan yerleşke ve birimlerinde yaz boyunca sürdürdüğümüz yenileme, iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını geçtiğimiz haftalarda tamamladık. Başta yurtlarımız ve yemekhanelerimiz olmak üzere yoğun kullanılan alanları ve yapıları gözden geçirdik. Bu süreçte öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüreceğimiz binalarımızdaki derslikleri, laboratuvarları ve fiziki ortamları da öğrencilerimize ve hocalarımıza hazır hale getirdik. Şimdi, araştırma üniversitemize yeni katılan fertlerimiz birlikte akademik çalışmalarımıza heyecanla başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

"Hiçbir detayı gözden kaçırmadık”

Buca’daki Tınaztepe Kampüsü ile Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesindeki hazırlıkların yürütüldüğü bilgisini veren Rektör Hotar, “Kurumumuz, en fazla mensubunu ve birimini bu iki noktada barındırdığından, DEÜ Rektörlüğü olarak biz de buradaki çalışmalara özel önem verdik. Bir plan dâhilinde ilerleyerek araştırma uygulama hastanemiz ile DEÜ Teknopark’ımızın da bulunduğu iki yerleşkemizdeki hazırlıklarımızı sürdürdük. Buralar aynı zamanda kamu hizmeti sunduğumuz ve üniversite-sanayi iş birliğini yürüttüğümüz noktalar olduğu için de hiçbir detayı gözden kaçırmadık” sözlerine yer verdi.

"Öğrencilerimizin yayındayız"

Gerek İzmir’de yaşayan gerekse şehir dışından eğitim için gelen öğrencilerine her türlü desteği sunacaklarını kaydeden Rektör Hotar, şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz ve ailelerimiz bilsinler ki, biz büyük bir kurumuz ve ailemizin her ferdine değer veririz. Bu noktada, akademik kariyerin ve mesleki gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin konaklamadan ulaşıma sosyal ve sportif etkinliklerden kültür sanat faaliyetlerine kadar her alandaki ihtiyaçlarını göz önüne alırız. 100’den fazla öğrenci kulübü olan, girişimlere ve genç girişimcilere destek veren üniversitemizde, evlatlarımızın hayallerini gerçekleştirecek adımları atmasını da teşvik ederiz. Bu sene de aynı kararlılıkla yolumuza devam edecek, genç mensuplarımızın yanında olacağız." DEÜ’de ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim faaliyetlerinin devam edeceğini aktaran Rektör Hotar, “Yerli öğrencilerimiz, yabancı uyruklu 4 bin 661 öğrenci arkadaşı ile kültürler arası iletişim ve birlikte eğitim alma fırsatını da bulacak. Üniversitemizin uluslararası misyonu, imkân ve kabiliyeti açısından da bu dostluklar, hem öğrencilerimiz hem de üniversitemizin geleceği için önem taşıyor” dedi.

"Yükselişimizi sürdüreceğiz"

Araştırma üniversitesi misyonu ile uluslararasılaşma vizyonunu destekleyecek faaliyetlere yeni akademik yılda da devam edecekleri vurgulayan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet üniversitesi olarak bu yıl da ülkemizin yükseköğretim politikalarına ve 11. Kalkınma Planı’nda yer alan hedeflerine destek vererek hem uluslararası sıralamalardaki yükselişimizi sürdürmeyi hem de kentimize değer katmayı arzuluyoruz. Bu noktada uluslararası alanda geldiğimiz noktayı değerlendirmek adına dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının başarılarını ölçümleyen Times Higher Education (THE) ile yeni bir diyalog başlattık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri Türk yükseköğretim hayatına ilişkin küresel vizyonu doğrultusunda ‘ilk 500’ arasında yer alma hedefimize doğru yürüyeceğiz.” Rektör Hotar, üniversite genelinde yeni akademik yıla yönelik çalışmalarda emeği geçen DEÜ mensuplarına teşekkür etti.