Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kemalpaşa Kaymakamlığı ile eğitim, istihdam, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında iş birliği fırsatları sağlayacak önemli bir protokole imza attı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, ortak sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra DESEM bünyesinde istihdamı artırmak için mesleki eğitim programları oluşturulacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kemalpaşa Kaymakamlığı ile eğitim, istihdam, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında iş birliği fırsatları sağlayacak önemli bir protokole imza attı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, ortak sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra DESEM bünyesinde istihdamı artırmak için mesleki eğitim programları oluşturulacak.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu konuda girişimlerini sürdüren DEÜ, Kemalpaşa Kaymakamlığı ile eğitim, istihdam, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında iş birliği fırsatları sağlayacak önemli bir protokole imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleşen imza törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kaymakamlık Proje Ofisi Koordinatörü Dr. Berna Üzelyalçın, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Müdürü Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş ve DEÜ Üst Yönetimi katıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, ortak sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra DESEM bünyesinde istihdamı artırmak için mesleki eğitim programları oluşturulacak.

Üniversite-sanayi iş birliği

Protokol imza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bilim ve teknolojinin sanayici ile buluştuğu ortak çalışmaları önemsediklerini dile getirdi.

Toplumsal katkı stratejisi doğrultusunda, kentteki birçok kurumla iş birliğine giderek topluma hizmet fonksiyonunu başarıyla yerine getirdiklerini söyleyen Rektör Hotar, “Araştırma üniversitemiz, sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya, eğitim ve istihdam döngüsünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ülkemizin ve şehrimizin önemli kurumlarıyla iş birliği protokollerimizi de hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kemalpaşa Kaymakamlığı ile eğitim başta olmak üzere sanayi, sosyal ve toplumsal hayat iş birliklerine destek verecek olan protokolün önemine değinen Rektör Hotar, “Güzel İzmirimiz sanayi kültürü olan, aktif ve üreten bir şehir. Dolayısıyla insan kaynağına ihtiyaç duymakta. Kemalpaşa’da potansiyeli ve sanayideki söz sahipliği ile dikkat çeken bir ilçemiz. Protokol çerçevesinde Sürekli Eğitim Merkezimiz (DESEM) tarafından istihdamı artırmaya yönelik eğitim kursları oluşturulacak. Üniversitemizin sahip olduğu teknoloji merkezlerimizi ve laboratuvarlarımızı sanayi kollarına tanıtma fırsatı yakalayacağız. Bu tür iş birliklerine önem veren bir yönetim anlayışına sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, protokolün öğrencilerimize, bölgemize ve ülkemize katma değer oluşturacak faydalar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde olmanın memnuniyetini dile getiren Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ise Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip Kemalpaşa’nın stratejik önemine değinerek, “İlçemizin sanayi kenti olmasından dolayı mesleki eğitimi geliştirmemiz ve desteklememiz gerekiyor” diye konuştu.