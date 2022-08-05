Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tercih ve Tanıtım Günü, İzmir Üniversite Tercih Fuarı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sanal Fuarında binlerce aday öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’ne konuk oldu. Etkinlik sırasında gençlere seslenen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemiz, eğitim kalitesi ve sosyal imkânlarıyla bu yıl da tercih fuarlarının yıldızı oldu. Gördüğümüz ilginin yerleştirme sonuçlarına da yansıyacağını iyi biliyor, aramıza katılacak gençlerimizi heyecanla bekliyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tercih ve Tanıtım Günü, İzmir Üniversite Tercih Fuarı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sanal Fuarında binlerce aday öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’ne konuk oldu. Etkinlik sırasında gençlere seslenen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemiz, eğitim kalitesi ve sosyal imkânlarıyla bu yıl da tercih fuarlarının yıldızı oldu. Gördüğümüz ilginin yerleştirme sonuçlarına da yansıyacağını iyi biliyor, aramıza katılacak gençlerimizi heyecanla bekliyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 27 Temmuz-5 Ağustos arasında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri döneminde aday öğrencilerle bir araya geldi. DEÜ Tercih ve Tanıtım Günü, İzmir Üniversite Tercih Fuarı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sanal Fuarında binlerce aday öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesine konuk oldu. DEÜ’nün akademik ve idari personeliyle çıkarma yaptığı, fiziki ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen fuarlarda aday öğrencilere DEÜ’lü olmanın ayrıcalığı anlatıldı, merak ettikleri sorular yanıtladı.

Gençler ve ailelerinin merakını gidermek amacıyla kurulan stantlarda üniversite bünyesinde yer alan 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar ve 6 meslek yüksekokulunun tanıtımı yapıldı. Fuarlarda akademik birimleri temsilen yer alan DEÜ’lü akademisyenler; bölümlerin içerikleri, eğitim-öğretim süreçleri ve kariyer olanakları hakkında aday öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinliklerde, üniversitede yer alan öğrenci kulüpleri, beslenme ve barınma imkânları, spor ve kültür-sanat olanakları, kütüphane hizmetleri ile yurt dışı/yurt içi öğrenci değişim programları hakkında bilgiler de verildi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda YÖK Sanal Fuarında büyük ilgi gören DEÜ, online stantlarda aday öğrencilerle birebir iletişim kurarak bilgi almalarını sağladı. Chat kutusu sayesinde akademik ve idari birimler hakkındaki sorulara anında cevap bulma imkânına sahip olan aday öğrenciler, doğru bilgilere ilk elden ulaşmış oldu. Tercih süreci boyunca bilgi edinmek isteyen öğrenciler için ayrıca ‘https://tercihrehberi.deu.edu.tr/’ adresinden de Dokuz Eylül Üniversitesi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Yeni akademik yılda Dokuz Eylül Üniversitesine katılacak öğrencileri nitelikli bir eğitim alabilecekleri ve ilgi alanlarına odaklanabilecekleri yılların beklediğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemiz, eğitim kalitesi ve sosyal imkânlarıyla bu yıl da tercih fuarlarının yıldızı oldu. Gördüğümüz ilginin yerleştirme sonuçlarına da yansıyacağını iyi biliyor, aramıza katılacak gençlerimizi heyecanla bekliyoruz. Aramıza katılacak öğrencilerimiz, Dokuz Eylüllü olmanın ayrıcalığını üniversite hayatları boyunca ve mezun olduktan sonra da yaşamaya devam edecek. Araştırma Üniversitesi beratımız, YÖKAK tarafından verilmiş olan Kurumsal Akreditasyon Belgemiz, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılarımız doğru tercih adresinin Dokuz Eylül Üniversitesi olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda açıklanması beklenen yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor; gençlerimizin kariyer basamaklarında önemli bir aşama olan üniversite hayatlarının başarıyla geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan YKS sonuçlarına göre kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.