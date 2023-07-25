Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen İzmir Üniversite Tercih Günleri’ne katıldı. Üniversitelerin tanıtım stantları ile katılım sağladığı tercih fuarını binlerce aday öğrenci gezerken; genç adaylar Dokuz Eylül Üniversitesi’nin standına yoğun ilgi gösterdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), EKET Fuarcılık tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen İzmir Üniversite Tercih Günleri’ne katıldı. 24-25 Temmuz tarihlerinde 44 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım stantları ile katılım sağladığı tercih fuarını, iki günde binlerce aday öğrenci gezerken; genç adaylar Dokuz Eylül Üniversitesi’nin standına yoğun ilgi gösterdi. Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki organizasyonda aday öğrenciler, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ile aynı anda yüz yüze görüşebilme fırsatı yakaladılar.

DEÜ standına yoğun ilgi

Fuarın en çok ilgi çeken stantlarından biri ise İzmir’in güzide üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. DEÜ’lü akademisyenler ve tanıtım görevlileriyle yüz yüze görüşme fırsatı yakalayan aday öğrenciler, 2022 yılı başarı sıralamaları, burs imkanları, çift anadal, yan dal, dikey/yatay geçiş, tercih ve sıralamalar konularında yetkililer tarafından bilgilendirildiler. DEÜ’nün fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, bölümleri, eğitim anlayışı, kampüs yaşamı, yurt imkanları, yurt dışı eğitim imkanları, sosyal ve sportif tesisleri ile öğrencilere sunulan diğer imkânlar hakkında bilgiler paylaşan DEÜ temsilcileri, aday öğrencilere üniversite hayallerinde rehberlik ettiler. DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü ayrıca, “Kendini ve Meslekleri Tanıma Rehberi”ni aday öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı.

“Genç adaylarımızı bekliyoruz”

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, hayallerinde Dokuz Eylül Üniversite olan aday öğrencilerin tercihlerini birlikte şekillendirmek için fuarda yer aldıklarını belirtti. Zorlu süreçte aday öğrencilere farklı alanlarda destekler sunduklarını ifade eden Prof. Dr. Bukova, “DEÜ olarak öğrencilerimizin kariyer gelişimine odaklanmış durumdayız. Doğru bir gelecek için tercihini Dokuz Eylül Üniversitesi olarak planlayan aday öğrencilerimiz ile İzmir Üniversite Tercih Günleri’nde buluştuk. Akademik kadromuz, idari birim temsilcilerimiz ve görevli öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte, geleceğin Dokuz Eylüllülerine Üniversitemizi, bölümlerimizi ve imkanlarımızı anlattık. Onları DEÜ’lü olmaya davet ettik. DEÜ olarak, ilerleyen süreçte genç adaylarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.

26-28 Temmuz’da DESEM’DE

DEÜ, 26-28 Temmuz tarihleri arasında DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Fuaye Alanı ve Bordo Salon’da düzenleyeceği Tanıtım ve Tercih Günleri ile de aday öğrencilere desteğini devam ettirecek. DEÜ’lü yetkililer, alanda kurulacak tanıtım masalarında üç gün boyunca aday öğrencilere tercih rehberliği yapacak. Çeşitli seminerler ve söyleşiler ile genç adayların kariyer yolculuklarının ele alınacağı etkinliklerin yanı sıra; atölye çalışmaları ile de gençlere destek sunulacak.

Deprem bölgesine de destek

DEÜ ayrıca, depremin etkilediği Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde de aday öğrencilere tercih maratonunda uzman kadrosu ile destek olacak. DEÜ bu çerçevede, 25 Temmuz’da Hatay Kırıkhan Sultanbeyli Konteyner Kenti’nde 11.00-15.00 saatlerinde; 26 Temmuz’da Adıyaman 1 Nolu Konteyner Kent’te 13.30-16.30 saatlerinde ve 27 Temmuz Perşembe günü 11.00-15.00 saatlerinde Malatya Teknokent Konteyner Kent’te deprem bölgesindeki aday öğrenciler için tercih günleri programı düzenleyecek.