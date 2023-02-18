Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı illerden yaralı olarak İzmir’e gelen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan vatandaşları ziyaret etti. Hastanenin farklı birimlerinde tedavileri süren afetzede vatandaşlarla tek tek ilgilenen Rektör Hotar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek “Yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen yaralarımızı birlikte sarmak için gayret ettik. Bilgimizi, sevgimizi, umudumuzu ve dayanışma ruhunu ilk andan bugüne kadar bölgeye taşıyan hastanemizin fedakâr ekip üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı illerden yaralı olarak İzmir’e gelen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan vatandaşları ziyaret etti. Hastanenin farklı birimlerinde tedavileri süren afetzede vatandaşlarla tek tek ilgilenen Rektör Hotar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek “Yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen yaralarımızı birlikte sarmak için gayret ettik. Bilgimizi, sevgimizi, umudumuzu ve dayanışma ruhunu ilk andan bugüne kadar bölgeye taşıyan hastanemizin fedakâr ekip üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde enkaz altından kurtarılan yaralı vatandaşların tedavileri farklı illerde sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir’e getirilen ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hastanenin farklı birimlerinde tedavileri süren vatandaşlarla tek tek ilgilenen Rektör Hotar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Rektör Hotar’a ziyareti sırasında, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar ve hastane yönetimi eşlik etti.

500’ün üstünde başvuru

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yıkıcı depremlerin ardından DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi imkanlarının depremden etkilenen vatandaşlar için seferber edildiğini belirtti. Rektör Hotar, “Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve paramedik ekibimiz, depremin olduğu sabah yola çıkarak akşam saatlerinde Hatay’a ulaşan ilk üniversite sağlık ekibi oldu. Ekibimiz, yaraları bir an evvel sarabilmek için Hatay’da büyük bir gayret gösterdi. Deprem bölgesindeki çalışmalarının yanı sıra İzmir’de hastanemize başvuran depremzedelerimizin tedavilerine de sağlıkçılarımız titizlikle devam ediyor. Bugüne kadar hastanemize deprem bölgesinden 500’ün üstünde yaralı vatandaşımız için tedavi başvurusunda bulunuldu” diye konuştu.

"Ülkece kenetlendik"

Hastane ziyareti sırasında yaralı vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Rektör Hotar, aralarında çocukların da olduğu yaralılara moral ve motivasyon sağlamak için çeşitli hediyeler dağıttı. "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen depremler dolayısıyla büyük bir üzüntü içinde olduğunu kaydeden Rektör Hotar, “Yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen yaralarımızı birlikte sarmak için gayret ettik. Bu zor günlerde devlet ve millet olarak müthiş bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Tüm Türkiye kenetlenmiş durumdayız. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bilgimizi, sevgimizi, umudumuzu ve dayanışma ruhunu ilk andan bugüne kadar bölgeye taşıyan hastanemizin fedakar ekip üyelerine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.