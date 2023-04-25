Farklı alanlardaki başarılarıyla yerel ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek tebriklerini ileten ve çocuklarla bayramlaşan Hotar, “Başarı çıtasını her geçen gün yükselterek ilklere imza atmayı sürdüren DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarının ülkemizin geleceğine yön vermeye hazırlanan öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz” dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarının Buca ve İzmir geneli ile uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden öğrencilerini ağırladı. Okul yönetimi ve eğitimciler eşliğinde DEÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen ziyarette; bilim, edebiyat, sanat ve spor alanlarındaki organizasyonlarda başarı sağlayan öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek tebriklerini ileten ve çocukların bayramını kutlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Başarı çıtasını her geçen gün yükselterek ilklere imza atmayı sürdüren DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarının ülkemizin geleceğine yön vermeye hazırlanan öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Bugün kendilerini ve onları yetiştiren değerli hocalarını Rektörlüğümüzde ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarında okuyan öğrencilerin her alanda yetkin eğitimciler tarafından yetiştirildiğini söyleyen Rektör Hotar, elde edilen başarının tesadüf olmadığını, planlı bir sürecin meyvesi olduğunu vurguladı. Hotar, “Öğrencilerinin bireysel yönlerini keşfeden, onları bilim, spor, sanat ve diğer alanlarda yeteneklerine göre yönlendiren eğitim kurumumuz, dünya standartlarında verdiği hizmetle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversitemizin eğitim-öğretimdeki tecrübesini aktardığı 75. Yıl Eğitim Kurumlarının farklı alanlarda geçmişten bugüne başarı elde ederek, DEÜ’yü yerelde ve uluslararası arenada gururla temsil eden öğrencilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ödül alan şiirini okudu

“23 Nisan Senin” adlı şiiri ile Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği yarışmada birinciliği elde eden Ceren Dila Tanarslan, eserinin basılı halini Rektör Hotar’a hediye etti. Şiirini ziyaret sırasında bir kez daha seslendiren Tanarslan, Rektör Hotar ve DEÜ üst yönetimi tarafından tebrik edildi. DEÜ Özel 75.Yıl Eğitim Kurumlarının eğitim koşullarını her geçen gün bir üst seviyeye taşıdığını ifade eden Rektör Hotar, “Evlatlarımızın gözlerinden öpüyor; yetiştirdikleri nesillerle geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan eğitimcilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarının farklı alanlarda derece kazanan öğrencilerinin başarıları göz doldurdu. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın düzenlediği küçük kızlar uzun atlamada İzmir il ikincisi Beren Osmanoğulları, Türkiye Yüzme Federasyonunca “Yılın En Değerli Kadın Sporcusu” ödülü Sevgi Erdem, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Ulusal Egemenlik ve Bayram Sevinci” temalı şiir yazma yarışması birincisi Ceren Dila Tanarslan, “Milli Egemenlik ve Ulus Olma Bilinci” konulu kompozisyon yazma yarışması birincisi Nil Sevim, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” temalı resim yarışması üçüncüsü Bade Balım Taşkesen olurken, Bilim Kahramanları Derneğinin Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması sonucunda "Kaşifler Aramızda" ödülünü ise Bade Soylu, Ege Çınar Özyenginer, Emre Gümüş, Efe Çilengiroğlu, Deniz Eren Çırak ve Çınar Özdemir paylaştı.