Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Erkek Basketbol Bölgesel Ligi şampiyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Namağlup kupaya uzanan DEÜ, önümüzdeki dönemde Süper Lig’e yükselme maçlarına çıkacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Erkek Basketbol Bölgesel Ligi şampiyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Namağlup kupaya uzanan DEÜ, önümüzdeki dönemde Süper Lig’e yükselme maçlarına çıkacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası (ÜNİLİG) Bölgesel Basketbol Turnuvası’nda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), final maçında Yaşar Üniversitesi’ni 75-69’luk skorla yenerek şampiyon oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa namağlup sıfatıyla ulaşan DEÜ, 2023 Nisan ayında düzenlenmesi planlanan TÜSF Erkek Basketbol Süper Ligi yükselme müsabakalarında yer almaya hak kazandı. DEÜ Tınaztepe Spor Salonu’nda yapılan final maçının ardından kupayı kaldıran şampiyon ekibe, salonu dolduran DEÜ’lü öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

“Hedef Süper Lig”

Şampiyonluğun ardından DEÜ olarak erkeklerde bir ilk olan başarılarından dolayı oyuncuları ile gurur duyduğunu söyleyen antrenör Egemen Mancı, “Son yıllarda şampiyonluğa oynayan, birbirini tanıyan oyunculardan oluşan iyi bir takıma sahibiz. Aramıza yeni katılan oyuncularımızın da katkısı ile iyi bir çalışma sürecinin ardından şampiyonluğa uzanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra hedefimiz, elbette Süper Lig’e yükselmek olacak. Geçmiş yıllardan bugüne destekleriyle bize güç ve moral olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere, Sağlık, Kültür ve Spor Dairemize, yardımcı antrenörümüz Fırat Özdalyan’a, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültemize, öğrencilerimize ve bize inanan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.