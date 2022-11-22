Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde “Dişlerin Dünyasına Yolculuk” isimli eğitici bir oyun sahneledi. DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin rol aldığı, ilköğretim öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığının önemi ve diş fırçalamanın gerekliliğinin anlatıldığı oyun, minik öğrenciler tarafından ilgi ve merakla izlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde “Dişlerin Dünyasına Yolculuk” isimli eğitici bir oyun sahneledi. DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin rol aldığı, ilköğretim öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığının önemi ve diş fırçalamanın gerekliliğinin anlatıldığı oyun, minik öğrenciler tarafından ilgi ve merakla izlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunan Kurucu Öğretim Üyeleri Salonunda tek perdelik bir çocuk oyunu sahneledi.

Balçova ilçesindeki ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen “Dişlerin Dünyasına Yolculuk” isimli eğitici oyuna; Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Efeoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Erten Can, DEÜ akademik ve idari personeli, ilçede görevli okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

DEÜ Diş Hekimleri Öğrenci Topluluğu üyelerinin rol aldığı, ağız ve diş sağlığının önemine ve diş fırçalamanın gerekliliğine dikkat çeken oyun, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Balçova Kaymakamlığı koordinesinde sahnelendi.

Oyuna katılan minik öğrenciler bir yandan eğlenirken, bir yandan geleceğin diş hekimlerinin aktardığı faydalı bilgilerle ağız ve diş sağlığının önemini öğrendi. Bir süre önce ağız ve diş sağlığına farkındalık oluşturmak için Balçova Kaymakamlığı ile bir protokol de imzalayan DEÜ, “Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun” sloganıyla hayata geçirilen oyun ile etkili bir farkındalığa daha imza atmış oldu.

Oyunun ardından açıklamalarda bulunan DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Erten Can, projeye desteklerinden dolayı paydaş kurumlara teşekkür etti.

İlgili etkinliğin bu yıl ikincisinin düzenlendiği aktaran Erten, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası içinde bulunduğumuz bu periyotta, ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitici bir oyun sahneledik. Öğrencilerimiz yoğun derslerinin arasında projeye katılım sağlayarak farkındalık çalışmalarımıza katkı sundular. Yarının gençleri olan minik arkadaşlarımızla bir arada olmak çok güzeldi. Farkındalık çalışmalarımıza, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın destekleriyle devam edeceğiz. Bugüne kadarki destekleri için de tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise oyunun ardından konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu anlamlı etkinlikte sergiledikleri performans için DEÜ’lü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu gibi öğretici faaliyetlerin DEÜ ile iş birliği içinde artarak devam etmesini diliyorum.”

Oyun öncesinde, DEÜ Diş Hekimliği Dekanlığı tarafından fakülte birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Materyalleri Tasarım Yarışması” çerçevesindeki çalışmaların yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi. 40 eserden oluşan sergi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde 27 Kasım’a kadar açık kalacak.