Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye ilk ulaşan ekiplerden olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), depremden etkilenen illerdeki yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. DEÜ, öz kaynaklarıyla ürettiği 18 adet afet sonrası kurulabilir yaşam ünitesini, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dükkân konseptinde hizmete aldı. Bu yaşam alanına, Kırıkhan Belediyesi tarafından ‘Dokuz Eylül Üniversitesi Sokağı’ adı verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından üniversitenin farklı birimlerinden akademisyenler ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekipleri ile deprem bölgesindeki vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerin sonrasında afet koordinasyonuna destek olmak için dört koldan harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi; arama-kurtarma, acil sağlık hizmetleri, insani yardım, barınma ihtiyacı, hasar tespit çalışmaları ve çevre sağlığı ile ilgili önemli katkılar sunmayı sürdürüyor.

Son olarak Hatay’ın Kırıkhan Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sokağı adı verilen alanda; DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından tasarlanan ve DEÜ öz kaynakları ile üretilen 18 adet Afet Sonrası Hızlı Kurulabilir Yaşam Ünitesinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Ekonomiyi canlandırmak için dükkan konseptinde hazırlanan Dokuz Eylül Çarşı Yaşam Alanı açılışına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kırıkhan Kaymakamı Fikret Dağ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile AK Parti Hatay İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, ilçe protokol üyeleri ve depremden etkilenen vatandaşlar katıldı.

DEÜ’nün Kırıkhan’daki yaşam alanının, depremden etkilenen vatandaşlara ve esnafa ekonomik olarak büyük fayda sağlayacağını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Yaşanan felaketin ardından üniversitemiz tarafından hazırlanan, farklı alanlardaki birçok proje ve uygulamanın hayata geçirilmesi için ekiplerimiz bölgeye gitmeye, yaralara merhem olmayı sürdürüyor” dedi.

Rektör Hotar, Kırıkhan Belediyesinin verdiği desteğin önemini vurgulayarak, “Barınma sorununa kaliteli bir çözüm olarak üniversitemiz Mimarlık Fakültesi tarafından geliştirilen yaşam üniteleri, benzerlerine oranla ekonomik ve ergonomik avantajlar barındırmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan kırma çatılı kesit tercihinin verdiği iç mekan ferahlığı ile dükkan konseptine uyarlanan bu üniteler deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve esnafımıza önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Sokağa ‘Dokuz Eylül Üniversitesi’ adı verildi

Rektör Hotar, Dokuz Eylül Çarşı Yaşam Alanının kurulduğu bölgeye ‘Dokuz Eylül Üniversitesi Sokağı’ adının verildiğini belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluş misyonu ve yönetim tarzıyla daima halkının yanında olmuş ve olmaya devam edecek bir kamu kurumudur. Kırıkhan ilçemizde kurulan yaşam alanına üniversitemizin ismi verildi. Bu uygulama bizim için bir gurur ve mutluluk vesilesi olmuştur. Dokuz Eylül ailesi olarak bundan sonra da üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak; öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal fayda misyonu çerçevesinde her türlü yardımı zorlu süreçte üstlendiklerini kaydeden Rektör Hotar, “Devletimizin imkanlarını sonuna kadar seferber ettiği bu zorlu süreçte bizler de gücümüz yettiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Bunu değerli akademisyenlerimiz, idari kadromuz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile sağladık. DEÜ ailesi olarak bu zorlu süreçte sorumluluk almaya, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette DEÜ ve Kırıkhan Belediyesi arasında, Hatay Kırıkhan’da hizmete alınan Dokuz Eylül Çarşı Yaşam Alanı projesi açılışı ve iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Rektör Hotar, Çarşı Yaşam Alanının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, bölgenin eksikliği duyulan hizmetlerin verileceği bir merkez haline geleceğini kaydetti.

Protokolün ardından Rektör Hotar, deprem bölgesinde hizmete alınan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi ile Mobil İçme Suyu Arıtma Ünitesini ve ardından da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini ziyaret etti.