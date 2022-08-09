Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenek sınavı heyecanı başladı. Türkiye’nin en köklü güzel sanatlar fakültesi olan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesine girmek için düzenlenen özel yetenek sınavına 3 bin 350 aday öğrenci başvuru yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenek sınavı heyecanı başladı. Türkiye’nin en köklü güzel sanatlar fakültesi olan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesine girmek için düzenlenen özel yetenek sınavına 3 bin 350 aday öğrenci başvuru yaptı.

Ulusal ve uluslararası alanda akademik ve sanatsal faaliyetler yürüten, çok yönlü bilim insanları ve sanatçılar yetiştiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenek sınavı heyecanı başladı. 8-12 Ağustos tarihlerinde DEÜ’nün çeşitli yerleşkelerinde gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarına olan başvuru sayısı rekor düzeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl bin 300 başvurunun yapıldığı özel yetenekleri sınavlarına bu sene ise 3 bin 350 aday öğrenci başvurdu.

Türkiye’nin en köklü güzel sanatlar fakültesi olma özelliği taşıyan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesine girmek için yazılı ve sözlü sınavlara giren aday öğrenciler, teorik ve teknik becerilerini gösterdi, jüri önünde eğitim görmek istedikleri alanlarda yeteneklerini sergiledi.

Grafikten sahne sanatlarına, modadan oyunculuğa kadar 22 alanda düzey ve yeterliliklerini gösteren aday öğrenciler, büyük bir heyecan yaşadı. 12 Ağustos’a kadar kendilerini bekleyen zorlu yetenek sınavlarına girecek aday öğrencilerden 277’si, uluslararası düzeyde tercih edilen, çağdaş yaklaşımlarla eğitim programları sunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde okuma imkânı yakalayacak.

Eğitim görmek istedikleri alanlarda farkındalıklarını ve donanımlarını gösterebilen başarılı öğrenciler, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde aldıkları teorik ve uygulamalı derslerle becerilerini ve sanattaki yetkinliklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Aday öğrencilerin DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesine olan yoğun ilgisini değerlendiren DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Öztuna, “Fakültemizin, bilimsel ve sanatsal etkinlikleriyle, ülkemize ve dünya kültürüne sağladığı katkılarla bir marka olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özel yetenek sınavına olan ilgiyi de bu bağlamda değerlendirebiliriz. Araştırama Üniversitemiz oldukça büyük bir üniversite, fakültemiz de aynı şekilde. Fakültemiz kurulduğu tarihten bu yana çok değerli akademisyenlere ev sahipliği yapmış, çok kıymetli isimler yetiştirmiştir. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 22 ana sanat dalı bulunuyor. Başvuru sayıları bu bağlamda değerlendirildiğinde çok da sürpriz saymayabiliriz. Kazanacak öğrencilerimiz, çok büyük ve güzel bir fakülteye geldiklerini bilsinler. Araştırma Üniversite’mizin akademik ve sosyal imkânlarının çok geniş olduğunu söyleyebilirim. Kazanacak olan öğrencilerimize şimdiden yeni eğitim-öğretim yıllarında başarılar diliyorum” dedi.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 12 Ağustos’ta sona erecek sınavların ardından yeni öğrencilerine kavuşacak. Başarılı öğrenciler, Resim, heykel, grafik, seramik ve cam, moda giyim tasarım, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları ile müzik bilimleri bölümlerinde eğitim görecek.