Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin 2022-2023 akademik yıl açılışı ve beyaz önlük giyme töreni, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin 2022-2023 akademik yıl açılışı ve beyaz önlük giyme töreni, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2022-2023 akademik yıl açılışı ve beyaz önlük giyme töreni 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde yer alan Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla düzenlendi. Etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nüket Hotar, üniversite üst yönetimi, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, 2022-2023 akademik yalında Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşen öğrenciler ve aileleri ile Fakülte öğretim üyeleri katıldı.

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin, Dokuz Eylül Üniversitesinin sağlık alanındaki en önemli yatırımlarından birisi olduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizin yükseköğretimdeki hedef ve politikalarına uygun faaliyetlerini sürdüren araştırma üniversitemiz, tıp ve sağlık bilimlerine yatırım yapmakta, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaları bilim dünyamıza kazandırmaktadır. Gayretin ve başarının karşılık bulduğu bu süreçte ise rektörlüğümüzün odağında, üniversitemizdeki akademik çalışmaların ve kamu hizmetlerinin niteliğini ve çeşidini artırmak yer alıyor. 2021-2022 URAP Dünya Alan Sıralamalarında tıp ve sağlık bilimleri alanında ülkemizde 7’nci ve dünyada 611’nci sırada bulunan üniversitemiz, sağlıkta kümelenme modeline ve sağlık turizmine öncelik veriyor. Diş Hekimliği Fakültemiz de, ulusal sağlık hizmetlerimiz için vazgeçilmez olan ekosistemimize ivme kazandırmak ve donanımlı diş hekimleri yetiştirmek için kurduğumuz nadide yapılardan birisi olarak çalışıyor” dedi.

"Diş hekimliği alanında olağanüstü mesafe kat ettik"

Rektör Hotar, “15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemizdeki teknik donanımı ve burada sunulan imkânları, erişim kolaylığı açısından fakültemiz için kazanım olarak düşündük. Üstelik diş hekimliği eğitiminin tıp ve sağlık bilimlerinin diğer dallarıyla multi-disipliner anlayışla çalışmasının uzun vadeli küresel hedeflerin tutturulması açısından da önemli olacağına inandık. İki sene süren çalışmaların ardından da geçtiğimiz yıl, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürerek ilk öğrencilerimize beyaz önlük giydirmenin mutluluğunu yaşadık. Alanında önde gelen hocalarımızın katkılarıyla hem ilk yılımızı son derece verimli geçirdik hem de Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizi açtık. Araştırmaların ön plana çıktığı bu merkezimizde SGK güvencesinde hizmet vermeye de başladık. Böylece, diş hekimliği alanında kısa sürede olağanüstü mesafe kat ettik” şeklinde konuştu.

Diş hekimliği alanında ekol olma hedeflerinin gerçekleşmesi adına rektörlük olarak bir takım yatırımları da hayata geçirmeleri gerektiğini ifade eden Rektör Hotar, YÖKAK’ın Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesinde, uluslararası standartlarda öğretim ve araştırma faaliyetlerini yakalamak için DEÜ Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Fantom Laboratuvarını hizmete aldıklarını söyledi.

DEÜ’lü öğrencilerin modeller üzerinde gerçeğe en yakın deneyimi yaşamalarını ve eğitim almalarını hedeflediklerini belirten Hotar, “Yerleşkemizde kendi imkânlarımızı kullanarak hizmete aldığımız Ortak Derslikler Binası ile fakültemiz öğrencilerinin konforlu ve rahat eğitim almalarını sağladık. Bu noktada hocalarımızın özverili çalışmaları ise bizleri gururlandırdı” diye konuştu.

Rektörlük olarak, ağız ve diş sağlığı konusunda yurt dışına açılacak girişimleri ve sağlık turizmini destekleyeceklerine dikkat çeken Rektör Hotar, “Biz, küresel hedefleri olan büyük bir üniversiteyiz. Diş hekimliği eğitiminde uluslararası başarılara imza atacak mensuplarımızı kendimiz yetiştirecek imkân ve kabiliyete sahibiz. Bizim önceliğimiz, öğrencilerimizin akla, bilime ve yüksek insani değerlere bağlı kalarak mesleklerini öğrenmeleri ve icra etmeleridir. İyi bir diş hekimi, çok yönlü düşünen, sorunlara çözüm bulan ve empati yapabilen bireylerdir. O yüzden, öğrencilerimizin bireysel ve mesleki hedeflerini bu eksende oluşturmalarında fayda görüyoruz. Bu noktada paydaş olacak kişi ve kurumlarla işbirliğine de hazırız. Özel gereksinimi olan bireylerin tedavilerinden lisansüstü çalışmalara kadar fakültemizin akademik ve toplumsal sorumluluklarını yerine getireceğine inanıyoruz” dedi.

Eğitim programlarının ve içeriklerinin Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programına göre hazırlandığını ifade eden DEÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Candan Efeoğlu, “Bu Çekirdek Eğitim Programı üzerine ilave ettiğimiz farklılıklarımız da var. Bunlar, mesleğimizdeki teknolojik gelişmeleri, teorik ve uygulamalı eğitim programımıza dahil ediyor olmamızdır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bölümlerine dereceyle yerleşen ve bir üst sınıfa yüksek başarı ile geçen öğrencileri tebrik ederek hediye takdiminde bulundu. Etkinlik, öğrencilerin Beyaz Önlük Andını okuması ve Rektör Hotar ile etkinliğe katılan misafirler ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.