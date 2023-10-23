Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü, birbirinden coşkulu etkinliklerle kutlanacak. 23 Ekim’de başlayıp 29 Ekim tarihine kadar devam edecek ‘Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri’ çerçevesinde hazırlıklar yaptıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “DEÜ olarak, 29 Ekim haftasını Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı etkinlikleriyle dolu dolu ve coşku içinde geçirmeye hazırlanıyoruz” dedi.

Adını İzmir’in kurtuluşu ve Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesini simgeleyen günden alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü birbirinden coşkulu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Ekim’de başlayıp 29 Ekim tarihine kadar devam edecek ‘Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri’ çerçevesinde DEÜ, tören programları, konserler, paneller, 100. Yıl Bayrak Yürüyüşü, Körfez’de kutlama seyri ve halk oyunları gösterileri düzenleyecek. Kutlamalar, 23 Ekim tarihinde ‘Cumhuriyet Çocuklarından Bayrağa Saygı Töreni’ ile DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nde başlayacak. Aynı gün, DEÜ Anadolu’dan Esintiler Stilize Halk Dansları Topluluğu tarafından Konak Meydanı’nda saat 14.00’te Zeybek Gösterisi gerçekleştirilecek.

Cem Adrian DEÜ’lülerle buluşacak

DEÜ’nün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 24-25 Ekim tarihlerinde DEÜ Fen Fakültesinin düzenleyeceği ‘Cumhuriyetin 100. yılında Temel Bilimler Kongresi’ ile devam edecek. Aynı gün akşam saatlerinde ünlü şarkıcı Cem Adrian, DEÜ mensupları ile buluşarak Sabancı Kültür Sarayı’nda özel bir konser verecek. 25 Ekim tarihinde DEÜ Rektörlüğü tarafından DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM), ‘Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlama Programı’ düzenlenecek. 26 Ekim tarihinde ise DEÜ Devlet Konservatuvarı tarafından Sabancı Kültür Sarayı’nda ‘Birinci Kuşaktan Son Kuşağa 100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet için yürüyecekler

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde DEÜ, ses getirecek bir etkinliğe de imza atmaya hazırlanıyor. DEÜ, Türkiye’nin 81 farklı ilinden 81 öğrencisinin katılımıyla ‘Cumhuriyete Saygı 100. Yıl Bayrak Yürüyüşü ve Bayrak Teslim Töreni’ düzenleyecek. DEÜ öğrencileri, İzmir’in kurtuluşunu temsilen Bornova Belkahve’den Konak Cumhuriyet Meydanı’na ve oradan da Buca’ya kadar yürüyecek. Yürüyüş sırasında öğrencilerin taşıyacağı Türk bayrağı ve üniversite flaması, Belkahve, İzmir Limanı, 1. Kordon, Cumhuriyet Meydanı, DEÜ Rektörlüğü güzergahının ardından; Türkiye’nin ilk bayrak müzesi olan Buca’daki DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları müzesine teslim edilecek. Yürüyüş yaklaşık 30 kilometre sürecek.

Piri Reis Gemisinden Körfez’de kutlama seyri

DEÜ’nün etkinlikleri bununla da bitmeyecek. 27 Ekim tarihinde DEÜ Devlet Konservatuvarı, ‘Birinci Kuşaktan Son Kuşağa 100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ni bu kez Konak Meydanı’nda düzenleyecek. Konser 18.00’de başlayacak. 27-29 Ekim tarihleri arasında ise Dokuz Eylül Üniversitesinin Koca Piri Reis Gemisi, İzmir Körfezi’nde Kutlama Seyri gerçekleştirecek. Gemi ayrıca Pasaport’a yaklaşıp halkın ziyaretine açılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise DEÜ mensupları, Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı ve Geçit Töreni’ne katılacak.

“Cumhuriyet haftası coşkuyla geçecek”

Cumhuriyet’in 100. yılının “Türkiye Yüzyılı”na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla etkinlik planlaması yaptıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü, İzmir’in kurtuluşunun 101’inci ve üniversitemizin kuruluşunun 41’inci yılının aynı dönemde yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bundan dolayı son derece gururluyuz. DEÜ olarak, 29 Ekim haftasını Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı etkinlikleriyle dolu dolu ve coşku içinde geçirmeye hazırlanıyoruz. Yeni dönemde de Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun eserleri hayata geçirmeyi hedefleyen kurumumuz, refah ve bilgi toplumu için çalışmakta, üstlendiği sorumluluklarla fark oluşturmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısına, bizler de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak gereken katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını şimdiden kutluyor, nice yüzyıllara ulaşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.