Kalkınma Bakanlığının “Büyük Deney Hayvanı Araştırma Altyapı” çağrısı sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından inşasına başlanan ‘Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’nda biyomalzemeler ve ilaçlar test edilecek. Proje ile insanlarda kullanılacak biyomalzeme ve biyomateryal geliştiren kamu ve özel kurum ve kuruluşların, biyouyumluluk testleri için yurt dışına bağımlılığı da azalmış olacak.

Kalkınma Bakanlığının “Büyük Deney Hayvanı Araştırma Altyapı” çağrısı sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından inşasına başlanan ‘Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’nda biyomalzemeler ve ilaçlar test edilecek. Proje ile insanlarda kullanılacak biyomalzeme ve biyomateryal geliştiren kamu ve özel kurum ve kuruluşların, biyouyumluluk testleri için yurt dışına bağımlılığı da azalmış olacak.

DEÜ, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı kuruyor. 2015 yılında Kalkınma Bakanlığının “Büyük Deney Hayvan Altyapı” çağrısına uygun şekilde hazırlanan ve toplam 46 kurumun başvurduğu çağrıda, DEÜ’nün projesi 2016’da desteklenen tek proje olmaya layık görüldü ve bu konuda ilk kamu desteği alan çalışma oldu. 28 milyon TL’lik yatırım maliyetli projenin mayıs ayında bitmesi planlanıyor. Ülkemizde ilaç, aşı, biyomalzeme, biyomateryal ve diğer translasyonel tıp araştırmaları için gerekli altyapının oluşturulmasının hedeflendiği proje çerçevesinde, preklinik hayvan çalışmaları yapılacak. Proje sayesinde öncelikle tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerinin oluşturulması hedefleniyor. Proje ile insanlarda kullanılacak biyomalzeme ve biyomateryal geliştiren kamu ve özel kurum ve kuruluşların, biyouyumluluk testleri için yurt dışına bağımlılığı azalacak.

“Türkiye ve dünyaya örnek”

Projenin lansman toplantısında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu proje Türkiye’ye, belki de ileride dünyaya örnek olacak bir sonucu meydana getirecek. Projemiz sayesinde öncelikle tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerinin oluşturulması hedeflenmekte. Yine öncelikle tıp ve sağlık bilimleri olmak üzere bölge için son derece değerli bilimsel bir altyapının kurulması öngörülmekte. İnsanlarda kullanılacak biyomalzeme ve biyomateryal geliştiren kamu ve özel kurum ve kuruluşların biyouyumluluk testleri için yurt dışı bağımlılığı da azalacak. Üniversitemizin tıp fakültesi öğretim üyeleri, cerrahi tekniklerini geliştirmek için laporaskobik cerrahi, endeskopik cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, artroskobik cerrahi gibi yurt dışı kursları yerine kurum bünyesinde açılan kurlara katılma ve kurs düzenleme imkanına sahip olacak” diye konuştu.

Test ve deneyler yapılacak

Araştırma üniversitesi vizyonuna uygun olarak projenin; DEÜ’nün mevcut araştırma kapasitesine, yayın sayısına, kalitesine de olumlu etkide bulunacağını kaydeden Hotar, “Kurumumuz, ilaç ve özellikle de kanser tedavisinde kullanılan aşı ve biyomalzeme geliştirmelerinde çeşitli test ve deneylerin yapılmasında yeni imkanlara kavuşacaktır. Bulunduğumuz binada, bu projeye uygun olarak deney hayvanları üretimi ve kullanımı için inşa edildi. Geçen yıl ihalesi yapılan bu yapının yatırım maliyetinin 28 milyon lirayla sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu yapıda ofisler, laboratuvarlar, hayvan üretim ve karantina alanları, operasyon ve gözlem odaları da yer alacak. Bu birimin inşallah şifa getirmesini, kurumumuzun adını tarih içinde yaşatacak bir birimden bir tanesinin daha olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Hiç tanımadığımız insanların hayatlarına dokunacak”

DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yılmaz da projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Kalkınma Bakanlığı, ülkemizin bu konudaki ihtiyacını karşılamak üzere çağrıya çıkmıştı. Büyük deney hayvanları, insana geçmeden önce bütün biyomalzemelerin, ilaçların test edildiği en son aşamadır. Bundan sonra faz 1 çalışmasına geçilen çalışmalar yürütülür. Bu bakımdan faz 1‘e geçmeden birçok ürünün iki tane vertegramda denememiz, hatta bir tanesinin de mümkünse büyük hayvanda denenmesi gerekiyor. Bizim bu eksiklikten dolayı yıllarca birçok uluslararası projede kaybımız oldu. Bakanlığımız bunu gördü ve bu projeye destek verdi. Kurumsal anlamda böyle bir yatırıma başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu bina, hiç tanımadığımız insanların hayatlarına dokunacak. Hiç tanımadığımız insanların tedavisine katkı verecek. Bina, uluslararası standartlarda bir bina olacak. Yani burada bulunan bir sonucu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir kişi tekrar ettiği zaman da aynı sonucu alabilecek.” Yılmaz, büyük deney hayvanlarının 20 ila 25 kilogram ağırlığındaki hayvanlar olduğunu sözlerine ekledi.