Erasmus Plus Değişim Programı öğrenim hareketliliği çerçevesinde, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) değişim programı öğrencisi olarak gelen 47 öğrenci, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Hotar, "Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın kentimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyor, yaptığımız çalışmalarla bilimde coğrafi sınırları ortadan kaldırıyoruz" dedi

Erasmus Plus Değişim Programı öğrenim hareketliliği çerçevesinde, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) değişim programı öğrencisi olarak gelen 47 öğrenci, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Hotar, "Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın kentimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyor, yaptığımız çalışmalarla bilimde coğrafi sınırları ortadan kaldırıyoruz" dedi

Türkiye’nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası kent üniversitesi olma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalarını sürdürüyor. Erasmus Plus Değişim Programı çerçevesinde, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İzmir’e gelen 47 öğrenci, 2022-2023 akademik yılında DEÜ’de eğitim görecek.

DEÜ Rektörlük Binasında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret eden öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemi için oryantasyon etkinliğinde bir araya geldi. Öğrencilere verimli bir akademik dönem dileyen Rektör Hotar, DEÜ’de geçirecekleri zamanı ülkemizi yakından tanımak, kalıcı dostluklar edinmek ve bilimsel çalışmalara hız vermek için değerlendirmelerini tavsiye etti.

DEÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, dış dünyayla olan bağını giderek güçlendirdiğini aktaran Rektör Hotar, “Yükseköğretimde evrensel standartları yakalayan üniversitemizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 387 adet Erasmus anlaşma sayımızla, Avrupa Birliği dışındaki 80’e yakın ülkeyle gerçekleştirdiğimiz akademik iş birlikleriyle, teknoloji ve bilgi paylaşımını bilim dünyamızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

11 ülkeden 47 öğrenci

2021-2027 dönemi Yükseköğretim Erasmus Beyannamesini içeren Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından 100 tam puan ile kabul edilen DEÜ’de, sürekli iyileştirme anlayışıyla uluslararasılaşmış müfredatın güncellenmesi ve uluslararası akademik ağların geliştirilmesi için ilgili birimlerin çalışmaları devam ediyor. Aralarında Almanya, Fransa, Macaristan, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya, Slovenya, İspanya, Portekiz ve Romanya gibi 11 Avrupa ülkesinden gelen 47 öğrenci, DEÜ Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Buca Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 2022-2023 akademik yılı güz döneminde eğitim-öğretim görecek.

Dokuz Eylül Üniversitesinin, üniversite hayatının tüm alanlarına yayılan, çok yönlü ve uzun vadeli bir uluslararasılaşma stratejisi belirlediğini ifade eden Rektör Hotar, uluslararasılaşma kapasitesini artırmayan üniversitelerin bilime dayalı küresel rekabette geri planda kalacağına inandıklarını söyledi.

Bu noktada DEÜ’de, insan kaynağının her geçen gün geliştirildiğine vurgu yapan Rektör Hotar, “Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerini uluslararası anlayışla bütünleştiriyoruz. Uluslararası düzeyde projeler üreterek, üniversitemizin geleceğini sağlam temellere oturtuyoruz. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın kentimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyor; yaptığımız çalışmalarla bilimde coğrafi sınırları ortadan kaldırıyoruz” diye konuştu. Ziyaret sonrasında öğrenciler, DEÜ Rektörlük Binası önünde Rektör Hotar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.